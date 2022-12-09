В 2023 году к Луне полетят миллиардер, диджей и певец. Танцовщица в запасе

Первый космический турист SpaceX Юсаку Маэдзава выкупил все места на корабле, который компания Илона Маска запустит к Луне в 2023 году.

Как сообщает ТАСС, японский миллиардер озвучил список из 8 туристов, проходящих подготовку к лунному полёту. В экипаж войдут американский диджей японского происхождения Стив Аоки и популярный южнокорейский исполнитель TOP. Также к спутнику Земли отправятся представители Чехии, Ирландии, Великобритании и Индии.

На случай отказа одного из будущих астронавтов от полёта, готов запасной экипаж, который включает японскую танцовщицу Мию.

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