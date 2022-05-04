Учёные ESA не смогут исследовать Марс из-за санкций против России

Глава космической миссии ExoMars 2022 Хорхе Ваго предупредил, что она не состоится в 2026 году, так как не получится быстро заменить российскую посадочную платформу "Казачок".

"Теоретически это возможно, но на практике мы считаем, что будет очень трудно перенастроить себя и создать собственный лендер к 2026 году", — признался учёный Европейского космического агентства (ESA) во время научной конференции.

По его словам, запуск может случится в 2028 году. Однако европейцам необходимы американские плутониевые источники на борту, которые в прошлом передавала Россия, отметил Ваго.

Ранее в российской госкомпании "Роскосмос" определились с датой прекращения работы на МКС. Об этом рассказал гендиректор корпорации Дмитрий Рогозин.