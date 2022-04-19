Космическое партнёрство будет крепнуть в рамках РИК

Внезапный разрыв сотрудничества с западными странами в сфере космоса ставит Россию перед необходимостью определённой "переоценки ценностей". Всё, к чему прикасаются наши "партнёры" из США и Евросоюза, становится токсичным: маховик санкций всё больше раскручивается, а совместные проекты рушатся. В госкорпорации "Роскосмос" сделали свои выводы и зареклись впредь хоть в чём-то полагаться на Запад.

Ограничения, накладываемые Соединёнными Штатами на предприятия нашей космической отрасли, с одной стороны, выглядят абсурдными. Ведь российские и американские специалисты работают бок о бок на Международной космической станции, которая без нашего участия вообще прекратит своё существование. С другой стороны, всем очевидно желание Вашингтона нанести удар по нашим высокотехнологичным отраслям, убить экономику России, поставить её на колени — эта мания способна разрушить всякое понимание взаимодействия на основе общей выгоды или даже здравого смысла.

По вине Европейского космического агентства (ESA) отменена миссия ExoMars-2022, старт которой был запланирован в рамках "астрономического окна" в сентябре-октябре текущего года. Российский десантный модуль с посадочной платформой "Казачок" и европейский марсоход "Розалинд Франклин" из-за непримиримой позиции евробюрократов останутся на Земле. А перед миссией ставились ответственные научно-исследовательские задачи: сбор на глубине до двух метров марсианской поверхности органического материала, изучить его химический состав и возможные признаки жизни.

По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, в госкорпорации стали более аккуратно относиться к международным проектам, понимая на примере ExoMars, что при участии западных стран этих проектов просто физически не будет. Поэтому пришлось поставить крест на перспективах сотрудничества с США по программе исследований Венеры, включая проект "Венера-Д".

Уже с 2014 года западные страны отказываются поставлять предприятиям нашей космической отрасли определённые категории электронно-компонентной базы. Американцами также наложены ограничения на использование спутников, запущенных с помощью российских ракет-носителей. С начала 2023 года такого права будет лишена любая страна, производящая спутники с использованием американских компонентов.

Никакого рынка коммерческих услуг в сфере космоса, где можно честно бороться за клиентов, больше нет — "он захлопнулся, практически перечёркнут западными конкурентами", считает Дмитрий Рогозин. Они сознательно пошли на такой шаг, потому что даже после появления новых ракет-носителей у США мы смогли успешно противостоять им благодаря новой ценовой и технической политике. Вдобавок плюсы безопасности: никто, кроме России, не смог продемонстрировать безаварийную серию пусков за последние три с половиной года.

Много ракет, но мало полезной нагрузки

Начиная с 2014 года, когда стала понятна логика дальнейшего раскручивания санкционной спирали, "Роскосмос" занимался созданием основ для реальной политики импортозамещения в области микроэлектроники космического назначения. По словам Рогозина, у России имеются возможности выпуска всего необходимого "для схемотехнических решений", которые лежат в основе отечественного спутникостроения, но мало так называемой силовой электроники. Недавнее приобретение Ярославского радиозавода у АФК "Система" поможет в вопросе серийного производства космических приборов.

В условиях невиданной конфронтации с Западом необходимо внести изменения в российскую космическую программу. В "Роскосмосе" решили не форсировать переход на новые ракеты-носители, за исключением "Ангары" и "Союза-5", поскольку у России достаточно средств выведения разных классов. По словам Рогозина, изготовленные ракеты не помещаются в монтажно-испытательных корпусах ракетно-космического центра "Прогресс" и Центра Хруничева, зато есть проблема с полезными нагрузками — космическими аппаратами.

Компания SpaceX в ходе 42 запусков вывела на орбиту 2280 спутников системы Starlink. Британский оператор OneWeb успел запустить с помощью российских ракет "Союз-2" 428 из 648 запланированных спутников, пока антироссийские санкции не положили этому конец. На фоне жёсткого, бескомпромиссного конфликта на Украине нам противостоит Запад со своими орбитальными возможностями, группировками связи, широкополосным доступом в интернет и высокодетальной съёмкой, тогда как мы, по данным "Роскосмоса", имеем для гражданских нужд лишь 12 космических аппаратов наблюдения.

В отрасли приняли решение направить выделяемые средства, где это возможно, главным образом на создание новых космических аппаратов. Нужно бросить все организационные, конструкторские, производственные и иные ресурсы на то, чтобы удвоить нашу орбитальную группировку, которая позволит нам всё видеть, слышать и передавать необходимую информацию. Благо, правительство недавно согласовало федеральный проект "Сфера", включающий по пять группировок наблюдения и связи.

Участие в лунной программе на равных

Недавно в "Роскосмосе" объявили, что госкорпорация не будет сотрудничать со странами, которые поставляют Украине оружие и оказывает ей политическую поддержку. Зато есть намерение активнее развивать сотрудничество с китайским и индийским космическими агентствами, так как БРИКС является самым естественным партнёром для России.

В марте прошлого года сенсацией стало подписание между Россией и Китаем межправительственного меморандума о взаимопонимании, касающегося сотрудничества в области создания международной научной лунной станции. В феврале этого года по этой теме уже подписано межправительственное соглашение. Согласно "дорожной карте", строительство станции, в состав которой войдут два орбитальных и восемь лунных модулей, начнётся в 2026 году и завершится в 2035-м.

Как отметил Дмитрий Рогозин, сотрудничество в рамках данного проекта будет осуществляться на принципах равноправного партнёрства, открытости и консенсуса при принятии решений, отсутствие которых стало причиной выхода России из американского проекта Gateway. Будучи серьёзным шагом в исследовании Луны, проект открыт для участия заинтересованных стран и зарубежных партнёров.

В числе таких заинтересованных стран вполне может оказаться Индия, с которой наша страна имеет многолетний опыт взаимодействия в области мирного освоения космоса. Можно вспомнить, как на рубеже 70-х-80-х годов прошлого столетия Советский Союз запускал индийские спутники, а в 1984 году в космосе побывал совместный советско-индийский экипаж. Как бы в продолжение давних традиций в декабре 2021 года было подписано двустороннее соглашение, открывающее возможности сотрудничества "Роскосмоса" и Индийской организации космических исследований (ISRO).

Планируется осуществлять более тесные контакты в области пилотируемых космических программ и спутниковой навигации, разработки ракет-носителей, "использования космического пространства в мирных целях, включая исследование планет". На 2023 год запланирован проект Gaganyaan, который в случае успеха введёт Индию в почётный круг небольшого числа государств, запустивших собственный пилотируемый космический корабль. Кстати, Россия помогает дружественной стране тренировками индийских космонавтов, поставкой скафандров, кресел экипажа и иллюминаторов для Gaganyaan.

Что касается западных "партнёров" — здесь перспективы совсем не радужные. Из-за их враждебных диверсий нам придётся повременить с реализацией каких-то идей энтузиастов космоса, но национальные программы будут реализованы. По словам Рогозина, в той или иной форме сотрудничество впоследствии будет восстановлено, но уже с другими акцентами, так как российская сторона будет отдавать приоритет государствам, которые в условиях кризиса заняли здравую или нейтральную позицию.

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