Эксперт оценил слова Рогозина о развале МКС до 2030 года

Руководитель Института космической политики Иван Моисеев прокомментировал Pravda.Ru заявление генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина о том, что до 2030 года Международная космическая станция развалится.

"МКС состоит из двух сегментов — российского и американского. В апреле 2021 года в России приняли решение завершить эксплуатацию своего сегмента в 2025-м году. При этом США собираются продолжать работу на станции до 2031-го года. Поэтому будет расстыковка двух сегментов. Нам придётся свой сегмент топить, а американцы будут разрабатывать варианты замены функционала российского сегмента для продолжения эксплуатации станции", — заявил Моисеев.

Он рассказал, какие функции выполняют российский и американский сегменты МКС.

"Американский сегмент отвечает за ориентацию станции, то есть выполняет рулевые функции, а российский сегмент — за двигатели, которые поддерживают МКС на орбите. Станция обязательно должна иметь и то, и другое. Поэтому если российский сегмент расстыковывается, американцам придётся его чем-то заменить, какими-то двигателями", — сообщил собеседник издания.

В четверг, 10 марта гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предрёк развал Международной космической станции до 2030 года.

Ранее Рогозин объявил, что Россия отказывается от дальнейших поставок в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181, которые используются в американских ракетах Atlas-5 и Antares.

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