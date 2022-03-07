Отечественное приложение ЯRus упало от наплыва пользователей

За последние несколько дней интернет-платформы подверглись значительным изменениям. TikTok ограничил вещание, Роскомнадзор заблокировал доступ к Facebook. Российские пользователи посчитали молодую российскую соцсеть ЯRus достаточно надежной, после чего начали массово создавать аккаунты. Подобный наплыв привел к временной перегрузке на серверах.

Разработчики обещают восстановить доступ к ресурсу в ближайшее время. Примечательно, что за последний месяц на сайте зарегистрировались более 2 млн новых аккаунтов.

Кроме того, последние часы приложение находится под атакой хакеров из Украины, что тоже внесло сложности в работу.