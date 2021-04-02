В США создали препарат, замедляющий старение

В США создали препарат, способный замедлить процесс старения организма, сообщает rusargument. ru.

Новое лекарство может восстанавливать мышечную силу и когнитивные функции. По словам специалистов, это позволяет добиться омолаживающего эффекта.

Препарат содержит смесь ацетилцистеина и глицина. Эти компоненты давно используют для замедления старения.

Учёные пояснили, что данные химические вещества вступают в реакцию с тканями организма, в результате из него выводится большое количество опасных соединений, которые могут вызвать определённые проблемы в пожилом возрасте. Новый препарат действует на клеточном уровне почти во всех органах человека.

Ранее эксперты определили три возрастных этапа старения человека.

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