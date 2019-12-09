Эксперты определили три возрастных этапа старения человека

Ученые выделили три основных этапа старения: 34 год, 60 лет и 78 лет. Специалисты пришли к такому выводу на основании сравнения уровня белков в организме человека в разном возрасте.

В результате ученые пришли к выводу, что сильные изменения происходят на трех возрастных этапах — в 34 года, в 68 и 70 лет.

По словам ученых, белки - рабочие лошадки для клеток тела, когда происходит изменение уровня белков в крови, то это говорит об изменении всего человека.

Специалисты сообщили, что состояние уровня белков оказывает влияние и на причины старения. Люди, у которых биологический возраст ниже, чем ему на самом деле, намного здоровее, чем их ровесники.

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