В Китае разработали способ, позволяющий заряжать электронные устройства с помощью горячей воды.
В основу разработки положены космические термоэлектрические технологии. Особый тип изолированной ёмкости с термоэлектрическим чипом способен создавать электричество под воздействием горячей воды. Энергии, которая при этом вырабатывается, вполне достаточно для того, чтобы можно было заряжать смартфоны и другие электронные гаджеты.
"Современные мобильные телефоны обзаводятся всё более мощными чипами и всё более крупными экранами, поэтому проблема подзарядки гаджетов (особенно во время путешествий) становится острее с каждым днем. Мы создали термоэлектрическую технологию для решения этой проблемы. Всё, что вам понадобится для подзарядки своего устройства, — бутылка с кипятком", — заявил ведущий автор проекта Ма Вэй.
Прототип устройства представляет собой бутылку с USB-портом в крышке. В настоящее время специалисты пытаются найти возможности для коммерческого применения своей технологии. Когда новый гаджет поступит на рынок, то будет стоит около $25.
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