Почему ёлки всегда остаются зелёными?

Из-за меньшей площади поверхности и более плотной кожицы иголок ели обладают высокой морозоустойчивостью.

Шведские учёные провели новое исследование хвойных растений, растущих на морозе, сообщает Planet Today.

Они расшифровали механизм фотосинтеза хвойных растений. Зимой ели переключаются на особый режим, защищающий от повреждения фотосинтезирующие белки.

Из-за низкой температуры многие биохимические процессы растений замедляются.

Кроме того, у елей есть определённые особенности внутреннего строения — у них два аппарата для фотосинтеза. При высокой температуре фотосистемы I и II расположены отдельно друг от друга, а при низкой — вторая фотосистема передаёт свою энергию первой.

Благодаря такому строению хвойные растения приспособлены к выживанию в суровых климатических условиях и сохраняют зелёный цвет иголок в любое время года.