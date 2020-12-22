Финские инженеры из Университета Тампере совместно с Ведомством здравоохранения и социального развития разработали робота, который будет проверять качество медицинских масок.
Специалисты создали голову робота, которая будет имитировать кашель и чихание.
"При помощи робота можно задать определённое количество выдыхаемых аэрозолей и повторять это необходимое количество раз", — цитирует специалистов Helsingin Uutiset.
Для механизма будет создано специальное устройство, которое будет менять компоненты аэрозолей, выдыхаемых людьми при кашле и чихании.
Финские инженеры воспользуются сделанными замерами для совершенствования компьютерной симуляции.
Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике производителей медицинских масок за то, что они делают продукцию низкого качества.
Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.