В Финляндии разработали чихающего робота для тестирования масок

Финские инженеры из Университета Тампере совместно с Ведомством здравоохранения и социального развития разработали робота, который будет проверять качество медицинских масок.

Специалисты создали голову робота, которая будет имитировать кашель и чихание.

"При помощи робота можно задать определённое количество выдыхаемых аэрозолей и повторять это необходимое количество раз", — цитирует специалистов Helsingin Uutiset.

Для механизма будет создано специальное устройство, которое будет менять компоненты аэрозолей, выдыхаемых людьми при кашле и чихании.

Финские инженеры воспользуются сделанными замерами для совершенствования компьютерной симуляции.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике производителей медицинских масок за то, что они делают продукцию низкого качества.