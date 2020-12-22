Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Жардим - первый претендент на пост главного тренера "Спартака"
Крымские чаты и сообщества атакуют украинские "тролли"
Офицер ФСО покончил с собой из-за жены
Познер призвал государство помочь артистам
Маковецкий рассказал, как перенёс смерть матери
Врачей обязали сообщать в полицию о пациентах без сознания и документов
Экс-тренер "Спартака" Каррера будет уволен из АЕК
Жириновский: "Лишние деньги нужно направлять на реновацию жилья"
Хабиб стал самым популярным спортсменом по мнению россиян

В Финляндии разработали чихающего робота для тестирования масок

Наука » Технологии

Финские инженеры из Университета Тампере совместно с Ведомством здравоохранения и социального развития разработали робота, который будет проверять качество медицинских масок.

Специалисты создали голову робота, которая будет имитировать кашель и чихание.

"При помощи робота можно задать определённое количество выдыхаемых аэрозолей и повторять это необходимое количество раз", — цитирует специалистов Helsingin Uutiset.

Для механизма будет создано специальное устройство, которое будет менять компоненты аэрозолей, выдыхаемых людьми при кашле и чихании.

Финские инженеры воспользуются сделанными замерами для совершенствования компьютерной симуляции.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике производителей медицинских масок за то, что они делают продукцию низкого качества.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Владимир Губарев
Последние материалы
Врачей обязали сообщать в полицию о пациентах без сознания и документов
Экс-тренер "Спартака" Каррера будет уволен из АЕК
Жириновский: "Лишние деньги нужно направлять на реновацию жилья"
Хабиб стал самым популярным спортсменом по мнению россиян
Тюменский губернатор стал TikTok-блогером
"Кот в мешке": мусорщик спас кота, выброшенного на свалку
Жириновский предложил переименовать вытрезвители
В Томской области мать избила сына за плохое поведение в школе
Футболисты устроили побоище в финале чемпионата Бразилии
Знал ли Нострадамус про 2021 год?
Популярное
Общество
С 1 января российских водителей ждёт новый штраф в 1500 рублей

Госдума уже одобрила соответствующий законопроект.

С 1 января российских водителей ждёт новый штраф в 1500 рублей
Зеленский впервые решился выказать недовольство Вашингтоном
Новости Украины
Зеленский впервые решился выказать недовольство Вашингтоном
Мир. Новости мира
На Украине захотели устроить России "новый Перл-Харбор"
Российский шоу-бизнес
Цивин и Дрожжина уже пытались сбежать из России
Игорь Буккер Новогодние ритуалы: ёлочные украшения - в подарок Игорь Буккер Василий Амирджанов От ковидных ограничений питерцы уедут на поезде Василий Амирджанов Любовь Степушова Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает Любовь Степушова
Комментарии
Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли
Как стабилизировать ситуацию по периметру России
Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Белорусские власти готовятся к войне и сажают за мысли
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Россияне потеряли доходы - их ждут продуктовые карточки
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Третьеклассницы под Саратовом избили сверстницу
В США считают возможной приостановку членства Турции в НАТО
Треть украинцев назвала Зеленского "неудачником года"
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Выстроив медицину по лекалам США, Украина вымирает
Символ 2020 года: как памятник в Нововоронеже ошеломил всю Россию
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Американцы превратили Украину в полигон для испытаний боевых вирусов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников