Лидер ЛДПР Владимир Жириновский подверг критике производителей медицинских масок за то, что они делают продукцию низкого качества.

"Вот у меня китайская маска. Все рвется. Видите, порвалась — я ее привязал. А теперь тяжело затягивать ее, она же мне плотно прилегает, дышать нечем. Мне помощник даст новую, а эту пусть подарит, в китайское посольство отвезет. Делают шаляй-валяй", — отметил политик.