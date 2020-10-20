Эксперты разработали новую технологию измерения биомассы деревьев

На севере Калифорнии учёные протестировали новую технологию измерения биомассы деревьев. Используя особенности лазерных лучей и специальный алгоритм, специалистам удалось просто и быстро рассчитать объём деревьев на целом участке леса.

Стоит напомнить, что каждое дерево представляет собой очень сложную неправильную геометрическую фигуру, что сильно затрудняет процедуру расчёта объёма и массы древесины. В результате данные получаются с большими погрешностями.

Благодаря новой технологии можно выдать более точные цифры, что будет полезно для специалистов, работающих в таких отраслях, как лесное хозяйство, заготовка древесины и др.

Главный плюс в том, что, имея объективные данные, больше не нужно тратить много времени и ресурсов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в перуанских Андах обнаружено гигантское дерево возрастом 10 млн лет.