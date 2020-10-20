Биологи нашли питомник для детёнышей мегалодонов возрастом 24 млн лет

Биологи из США обнаружили в питомнике Южной Каролины участок, который 24 млн лет был своего рода "детским садом" для детёнышей мегалодонов. Здесь малыши акул развивались до тех пор, пока не обретали необходимые навыки для самостоятельной жизни в открытом океане.

Акулы — одни из древнейших существ на Земле, поэтому такие участки учёные находили и ранее.

"В питомнике, который был обнаружен недавно, в основном жили детёныши мегазубой акулы. Эти акулы жили 34-32 млн лет назад, в эпоху олигоцена", — пояснил Роберт Бессенекер, специалист Музея естественной истории Мейса Брауна при Чарльстонском колледже.

Кроме того, биологи пересмотрели данные о размерах древних акул. Они подвергли исследованию зуб, который удалось обнаружить в "детском саду". Оказалось, что он принадлежал очень крупной мегазубой акуле. Биологи считают, что взрослые особи акулы могли быть намного больше, чем принято считать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мегалодоны занимались каннибализмом внутри матери.