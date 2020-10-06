Мегалодоны занимались каннибализмом внутри матери

Исследователи из Университета ДеПола изучили внутриутробный каннибализм, сообщает ToDay News Ufa.

Учёные исследовали форму и размеры зубов у различных видов современных акул, а также у вымерших видов отряда ламнообразных акул.

Биологи изучили акулу мегалодон, а именно: её зуб. По мнению исследователей, внутриутробный каннибализм является одним из главных факторов, влияющих на размеры мегалодонов. Таким образом, акулы, которые пока находятся в утробе матери, поедали всех своих братьев.

"Впечатляющие размеры мегалодонов принято объяснять теплокровностью гигантских акул. Но мы считаем, что важным аспектом был внутриутробный каннибализм. Развитие теплокровных мальков в теле матери требует большого количества ресурсов, и стимулом для быстрого развития может быть каннибализм в утробе матери", — сообщил один из авторов исследования Кенсу Симада.﻿

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