Владение двумя языками защитит от когнитивных нарушений

Испанские учёные из Университетов Оберта де Каталония и Помпеу Фабра пришли к выводу, что владение более чем одним языком способно не только открыть путь к культурам других стран, но и защитить человека от нарушения когнитивных функций, связанных с процессом старения организма.

Результаты работы они опубликовали в издании Neuropsychologia.

"Распространённость деменции в странах, где говорят более чем на одном языке, на 50% ниже, чем в тех регионах, где население использует только один язык для общения", — отметил один из авторов работы Марко Калабрия.

В эксперименте приняли участие 63 человека, у которых не было никаких проблем со здоровьем, 135 человек с незначительными когнитивными нарушениями и 68 человек с болезнью Альцгеймера. Для того чтобы определить, насколько хорошо участники исследования владеют испанским и каталонским языками, специалисты попросили их заполнить анкету. Степень владения языками они коррелировали с возрастом неврологического диагноза и возникновением симптомов.

В перспективе специалисты планируют выяснить, полезен ли билингвизм при других заболеваниях, таких как болезнь Паркинсона и Хантингтона, сообщает MedicalXpress.