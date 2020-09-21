Орнитологи сделали птицам МРТ мозга без наркоза

В Германии разработали специальный аппарат МРТ, с помощью которого можно изучить мозг птиц в активном состоянии.

Учёные протестировали прибор на голубях, которых научили выполнять задания на различие оттенков и реагировать на нужный цвет открытием клюва. По словам экспертов, первый эксперимент был тестом, который показал, что устройство работает так, как и было задумано.

Позже специалисты пришли к выводу, что для исполнения такой простой задачи задействуются сеть разных областей мыслительного органа пернатого, и у авторов исследования впервые появилась возможность наблюдать такую целостную картину.

Орнитологи обнаружили, что некоторые виды колибри обладают арифметическими способностями. Кроме того, они могут исполнять любовные трели, которые привлекают самок.