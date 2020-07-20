Орнитологи обнаружили, что некоторые виды колибри обладают арифметическими способностями. Кроме того, они могут исполнять любовные трели, которые привлекают самок.
Так, эквадорский колибри Hillstar может издавать такие колебания в ультразвуковом диапазоне, которые не слышат другие птицы.
Для того чтобы определить частоту "каналов связи" данного вида колибри орнитологи отправились в горы Анды — именно там обитают эти виды птиц.
Ученые записали "песни" самцов на пленку, а потом воспроизвели, чтобы проверить реакцию других птиц. Многие колибри реагировали на источник звука.
В лаборатории орнитологи определили, что у птиц, которые слушали это пение, повышалась активность в области мозга, которая отвечает за слуховую коммуникацию. Обычно границы слышимости других птиц не превышают 9-10 килогерц, а самцы колибри издавали звуки на частоте 13,4 килогерц.
Колибри оказались первыми птицами, которые способны общаться с помощью ультразвука.
Авторы исследования утверждают, что такая способность сформировалась у колибри в процессе эволюции.
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