Орнитологи обнаружили у колибри скрытый от других птиц "канал связи"

Орнитологи обнаружили, что некоторые виды колибри обладают арифметическими способностями. Кроме того, они могут исполнять любовные трели, которые привлекают самок.

Так, эквадорский колибри Hillstar может издавать такие колебания в ультразвуковом диапазоне, которые не слышат другие птицы.

Для того чтобы определить частоту "каналов связи" данного вида колибри орнитологи отправились в горы Анды — именно там обитают эти виды птиц.

Ученые записали "песни" самцов на пленку, а потом воспроизвели, чтобы проверить реакцию других птиц. Многие колибри реагировали на источник звука.

В лаборатории орнитологи определили, что у птиц, которые слушали это пение, повышалась активность в области мозга, которая отвечает за слуховую коммуникацию. Обычно границы слышимости других птиц не превышают 9-10 килогерц, а самцы колибри издавали звуки на частоте 13,4 килогерц.

Колибри оказались первыми птицами, которые способны общаться с помощью ультразвука.

Авторы исследования утверждают, что такая способность сформировалась у колибри в процессе эволюции.