Индийские астрофизики обнаружили на поверхности Луны ржавчину

Ранее учёным приходилось фиксировать коррозии в горных породах Земли и Марса, но на Луне данный процесс наблюдается впервые.

Речь идёт об оксиде железа. Он образуется в результате взаимодействия железа, кислорода и воды. Ряд таких минералов не может существовать на Луне, так как на ней практически нет данных химических элементов. Исключением является только вода, которая присутствует на естественном спутнике Земли в виде льда и в очень ограниченном количестве.

"Ржавчина могла появиться под воздействием солнечного ветра, который перемещает кислород со стороны Земли. Кроме того, на Луну часто падают метеориты, они высвобождают молекулы воды с поверхности объекта", — пояснили индийские специалисты.

Для того чтобы выяснить, как инородные вещества взаимодействует с лунными горными породами, учёным нужно больше информации. В перспективе специалисты, возможно, также смогут объяснить, почему оксид железа образуется на обратной стороне Луны, где воздух не может достичь его.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи.