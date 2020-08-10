Эксперты объяснили, почему опасно отказываться от ужина

Утверждение о том, что вечером есть вредно, является неверным. Эксперты заявили, что если постоянно отказываться от ужина, то могут появиться лишние килограммы.

Процесс набора веса происходит постепенно. Сначала человек, который пропускает ужин, действительно теряет вес, в частности, уходит лишняя вода из организма.

Но спустя некоторое время лишние килограммы вернутся, к тому же ещё и с избытком.

Кратковременные низкокалорийные диеты с низким содержанием соли и углеводов способствуют быстрому выведению жидкости из организма.

Организм теряет воду, а у человека создаётся иллюзия того, что он немного похудел. Однако когда он снова будет питаться как обычно, то организм быстро вернёт выведенную жидкость обратно.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что диетолог Галина Барташевич не рекомендует есть овсяную кашу на завтрак.