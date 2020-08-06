Тестирование беспилотных автомобилей проходит в городе Энн-Арбор из-за особенностей в законах штата Мичиган.
"В штате Мичиган беспилотным автомобилям разрешено выезжать на дороги без инженера-испытателя за рулем, так что тестирование в Энн-Арборе позволит расширить опыт "Яндекса", полученный в Иннополисе, где почти два года работает первый в Европе сервис роботакси без водителя", — говорится в сообщении компании.
Уточняется, что автомобили испытывают в разных местах для того, чтобы система автономного управления могла работать в разных дорожных и климатических условиях.
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