Роборука помогла понять, как охотится венерина мухоловка

Известно, что когда на растение приземляется насекомое, оно сворачивается и закрывает выход. Позже в ловушке происходит процесс переваривания. Спустя примерно 10 дней мухоловка снова открывается, чтобы поймать новую жертву.

Ученые раскрыли секрет механизма "ловушки"

Биологи обнаружили, что растения обладают способностью к арифметике.

Механизм переваривания запускается только тогда, когда растение "поймет", что жертва поймана. Первое касание насекомого растение расценивает как случайное, второе — сигнал к тому, что пора "закрываться", а после касания волосков растения в третий раз начинается процесс переваривания.

Но сейчас ученые выяснили, что для "переваривания" достаточно и одного прикосновения. Оказывается, волоски имеют накопительный эффект. Венерина мухоловка может закрыть ловушку как после нескольких прикосновений, так и после одного.

Биологи смогли это выяснить с помощью роботизированной руки. Оказалось, что волоски воспринимают нажатие и в 0,05 миллиньютона. От силы и угла касания зависело то, через сколько касаний растение закроет ловушку.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что робот-лаборант ускорит проведение экспериментов в тысячу раз.