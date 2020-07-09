Робот-лаборант ускорит проведение экспериментов в тысячу раз

Ученые из Великобритании разработали робота-лаборанта, который поможет ускорить проведение исследований в тысячу раз.

Он может свободно перемещаться по лаборатории и проводить научные эксперименты, как человек.

На данный момент робот пока не способен полностью работать в автономном режиме. Специалистам приходится его программировать в зависимости от местонахождения и оборудования, которым он будет пользоваться.

Также лаборант не может самостоятельно придумывать научные эксперименты.

Но он может работать 22 часа в сутки 7 дней в неделю. Два часа в сутки роботу нужно на зарядку.

По словам автором проекта, робот-лаборант может проводить эксперименты в тысячу раз быстрее, чем настоящий лаборант. Он очень быстро решает все необходимые задачи, но главное то, что он позволяет ученым проводить более масштабные эксперименты. Во время испытаний робот провел 688 экспериментов за 8 дней, на которые человек просто не смог бы потратить свое драгоценное время.

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