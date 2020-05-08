Ученым удалось раскрыть причину древнего катаклизма, из-за которого в 1110 году с ночного неба временно "исчезла" Луна. Оказалось, что причиной полного лунного затмения стало извержение японского вулкана Асама. Данный вывод прокомментировал старший научный сотрудник государственного астрономического института им. Штернберга МГУ Марат Абубекеров.

"Известно об извержении вулкана на острове Санторини, тогда оно длилось в течение трех дней. В результате критская цивилизация была уничтожена.

Вулкан действительно выбрасывает большое количество пепла, закрывает и препятствует. Есть исторические сведения о том, что когда вулкан выбрасывает пепел, то наступает тьма, так как лучи Солнца не могут пробиться через вулканическую пыль.

Термин "лунное затмение" в данном случае используется некорректно, потому что полное лунное затмение — это когда Луна покрывается тенью Земли, Луна входит в тень Земли. Это лунное затмение. А если Луну не видно из-за того, что перед ней стоит экран из пыли, это не считается лунным затмением.

При извержении вулкана пепел, скорее всего, распространился так, что в одном месте, где расположен вулкан, Луну не было видно, а в другом месте видно", — заключил эксперт.