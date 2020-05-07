Ученым удалось раскрыть причину древнего катаклизма, из-за которого с ночного неба временно "исчезла" Луна. Согласно историческим источникам, это произошло в 1110 году.
Сначала ученые решили, что "виновником" этого события стал вулкан Гекла, извержение которого подняло в воздух облака пепла, и они надолго закрыли небо.
Специалисты проанализировали ледяные керны, особое внимание уделив осадку 900-летней давности. В результате им удалось выяснить, что Гекла извергалась, но в 1104 году, и мощности извержения не хватило бы для вышеописанных последствий.
Вторым "подозреваемым" полного лунного затмения стал японский вулкан Асама.
Согласно описаниям местных жителей, в 1108 году на его вершине вспыхнул пожар, и поля покрыл толстый слой пепла. В результате следующий 1109 год был очень холодным, а потом последовали неурожаи и голод.
"Это были последствия извержения Асамы, которые растянулись на несколько лет. Вулканический пепел мог в течение длительного времени держаться в атмосфере, чтобы привести к "исчезновению" Луны. Возможно, что этот катаклизм привел к извержению и других вулканов, что еще больше ухудшило ситуацию", — сообщили ученые.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в недрах Луны обнаружили остатки древней Тейи.
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