Разработчики "Фёдора" создали роботов для больниц

НПО "Андроидная техника", которое ранее разработало робота "Фёдора", создало роботов для больниц.

Всего объединением было разработано четыре робота: MedBot M-201, MedBot M-302, MedBot M-303, MedBot M-304.

Модификация М-201 предназначена для дистанционной диагностики и консультации пациентов. Робот М-302 развозит медикаменты и продукты питания в автоматическом режиме. M-303 предназначен для контактного взаимодействия с пациентами. Образец M-304 выполняет дезинфекцию помещений.

Сейчас роботы проходят испытания в реальных условиях.