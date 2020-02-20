Ученые из США пришли к выводу, что "безопасная" пластиковая посуда, изготовленная без применения ядовитого бисфенола А, может быть не менее вредной для здоровья человека, чем пластик с опасными компонентами.
Считается, что пластик с бисфенолом S является безопасной альтернативой пластику с бисфенолом А.
Специалисты выяснили, что бисфенол A способен спровоцировать:
Бисфенол S также представляет угрозу для здоровья. Особенно это вещество опасно для беременных, так как может передаваться ребенку через плаценту.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Европарламент запретил одноразовую пластиковую посуду.
Известная исполнительница Катя Лель разместила в соцсети фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.