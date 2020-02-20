"Безопасная" пластиковая посуда может быть вредной для здоровья

Ученые из США пришли к выводу, что "безопасная" пластиковая посуда, изготовленная без применения ядовитого бисфенола А, может быть не менее вредной для здоровья человека, чем пластик с опасными компонентами.

Считается, что пластик с бисфенолом S является безопасной альтернативой пластику с бисфенолом А.

Почему пластик с бисфенолом A опасен для здоровья?

Специалисты выяснили, что бисфенол A способен спровоцировать:

онкологические болезни;

ожирение;

бесплодие;

заболевания мочеполовой системы;

гормональные нарушения.

Бисфенол S также представляет угрозу для здоровья. Особенно это вещество опасно для беременных, так как может передаваться ребенку через плаценту.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Европарламент запретил одноразовую пластиковую посуду.