Европарламент запретил одноразовую пластиковую посуду

С 2021 года в странах Евросоюза будет запрещено использование одноразовых пластиковых стаканов, тарелок, трубочек и столовых приборов. Закон об этом принял Европарламент. Инициатива призвана сократить количество отходов из материалов с низкой скоростью разложения, которые скапливаются в морях и на пляжах.

На пластиковую упаковку для напитков запрет не распространяется, но документ обязывает страны Евросоюза обеспечить сбор 90% таких бутылок. Кроме того, законом определено, что к 2025 году 25% пластиковых бутылок должны производиться из переработанного материала, а к 2030 году — не менее 30%.

Производители сигарет с пластиковыми фильтрами, влажных салфеток и других товаров, использование которых может нанести вред экологии, должны будут размещать на их упаковке соответствующую маркировку. А предприятия, выпускающие рыболовные сети из пластика — уплачивать сбор за утерю их в море рыбаками.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о принятии Европарламентом резолюции, призывающей остановить строительство газопровода "Северный поток — 2".

Источник фото: wikimedia. org

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