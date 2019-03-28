Европарламент запретил одноразовую пластиковую посуду.

С 2021 года в странах Евросоюза будет запрещено использование одноразовых пластиковых стаканов, тарелок, трубочек и столовых приборов. Закон об этом принял Европарламент. Инициатива призвана сократить количество отходов из материалов с низкой скоростью разложения, которые скапливаются в морях и на пляжах.
На пластиковую упаковку для напитков запрет не распространяется, но документ обязывает страны Евросоюза обеспечить сбор 90% таких бутылок. Кроме того, законом определено, что к 2025 году 25% пластиковых бутылок должны производиться из переработанного материала, а к 2030 году — не менее 30%.
Производители сигарет с пластиковыми фильтрами, влажных салфеток и других товаров, использование которых может нанести вред экологии, должны будут размещать на их упаковке соответствующую маркировку. А предприятия, выпускающие рыболовные сети из пластика — уплачивать сбор за утерю их в море рыбаками.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о принятии Европарламентом резолюции, призывающей остановить строительство газопровода "Северный поток — 2".
Источник фото: wikimedia. org
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