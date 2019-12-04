Пляж на острове в Финляндии покрылся ледяными "яйцами"

Фотографу Ристо Матилл удалось запечатлеть редкое природное явление на пляже Марьяниеми на острове Хайлуото, в результате которого весь пляж оказался покрыт гладкими сферами льда. Известно, что лед может иметь разную форму и размеры: от мелкого града до горных айсбергов.



Ледяная «икра» усеяла пляж на острове в Финляндии

Прибрежная зона длиной около 30 метров была усеяна странными ледяными сферами, располагавшимися вдоль ватерлинии. Внешне эти ледяные сферы напоминают икру какого-нибудь фантастического существа, но больше они похожи на обычный град.

Для формирования таких "яиц" нужны определенные климатические условия. "Яйца" образуются так же, как и жемчужины: вокруг какого-нибудь кристаллика льда или песчинки постепенно нарастает плотная оболочка из льда, а так как процесс происходит равномерно, то льдина в итоге имеет сферическую форму.

В данном случае обледенение возникло из-за медленного оттока воды и теплого бриза. В результате ледяные "яйца" буквально катятся сквозь зону постепенного замерзания и обрастают все новыми слоями льда.

Стоит отметить, что если такая погода продержится долго, то шары могут достигнуть огромных размеров.