Селекция собак изменяет их мозг

У собак различных пород существенно различается структура мозга. Такой вывод сделали американские ученые, опубликовав выводы в The Journal of Neuroscience.

В рамках экспериментов были изучены особи 33 различных пород. В итоге селекционного подхода все они отличаются самыми разными параметрами от размеров до умственных способностей. Различия в мозге оказались ощутимо заметны на снимках МРТ.

Главное отличие в шести участках. Предположено, что это связано с особенностью породы, например, у доберманов очень крупные области, связанные с обонянием, а у бойцовых пород — с агрессией и подавлением страха.

Исследователи отдельно отмечают, что общность разных областей мозга не была связана с генетическим родством животных — причина именно в целенаправленной селекции.

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