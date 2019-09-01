Ученые определили, почему с женщинами спорить бесполезно

Шведские ученые наконец-то нашли научное обоснование давно известного факта. Исследователи определили причины, по которым бесполезно спорить с женщинами.

Ряд исследований показал, что у прекрасной половины человечества лучше развита эпизодическая память. Это позволяет им практически со 100-процентной точностью запоминать различные события и ситуации. Поэтому ученые считают, что спорить с женщинами по поводу "кто и что сказал", а также "где пропавшие вещи" - бесполезно.

Также результаты исследования говорят о том, что женщины лучше запоминают запахи и лица. Ученые провели титаническую работу. Исследование началось еще в 1973 году. За это время в нем приняли участие более 1,2 миллионов человек.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о курьезном случае в ОАЭ. Жительница Арабских Эмиратов подала на развод из-за того, что ее муж был слишком заботливым. Женщину не устроило, что в их семье совсем не было ссор, споров и криков. Супруг всегда был добрым и ласковым. Он также часто помогал жене убираться по дому и готовил, что ее сильно возмущало.

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