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Источник Правда.Ру

Астрофизики сомневаются в точности измерения Вселенной

Наука » Экология » Космос

Когда гигантские звезды питаются большими планетами, испускаемый ими свет может тускнеть, что может отражаться на измерении расстояний во Вселенной, и даже заставить усомниться в точности прошлых измерений.

Вселенная окажется "пустой голограммой"?

Точность измерения Вселенной попала под сомнение

Когда звезды той же массы, что и Солнце, расходуют большую часть водорода в ядрах, их внешние слои начинают расширяться, а сами они превращаются в красных гигантов. Ранее ученые считали, что при определенной плотности ядра яркость у всех красных гигантов одинаковая.

На основании данного заключения астрономы оценивали расстояния между космическими объектами. Сложно выяснить, где находится звезда, не зная ее яркость. Так как красные гиганты всегда достигают определенной яркости, они могут играть роль своеобразных маркеров расстояний во всей вселенной.

Астрофизики Лиция Верде, Рауль Хименес и Уффе Грэ Йоргенсеном задались вопросом, может ли поглощение планет красными гигантами оказывать влияние на свет звезды. Если выяснится, что это так, то красные гиганты не смогут играть роль маркеров.

Ученые проверят гипотезу с помощью компьютерного моделирования. Но этот процесс может занять много времени.

Предварительные вычисления показали, что дополнительная масса, которую красный гигант получает при поглощении планеты, может оказывать влияние на внешние слои звезды, поэтому яркость звезды снижается на 5%.

Ученые вычислили, с какой скоростью расширяется Вселенная

Ученые высчитали точную скорость расширения Вселенной. Космологи из Калифорнийского университета определили значение постоянной Хаббла, наблюдая за искривлением света от удаленных галактик. О работе специалистов сообщает издание Gizmodo.

Постоянная Хаббла — параметр, который связывает расстояние до космического объекта (галактики или квазара) со скоростью его удаления. Иными словами, с каждым мегапарсеком (единица расстояния, равная более чем трем миллионам световых лет) скорость объекта увеличивается. Это позволяет ученым оценить масштабы и возраст Вселенной, а также вычислить темпы ее расширения.

Космологи получили значение, равное примерно 72 километрам в секунду на мегапарсек.

Добавим, независимая группа ученых подтвердила, что Вселенная действительно расширяется сейчас еще быстрее, чем показывали расчеты, построенные на наблюдениях за "эхом" Большого Взрыва, говорится в серии из пяти статей, принятой к публикации в журнале Monthly Notices of Royal Astronomical Society.

"Расхождения в текущей скорости расширения Вселенной и тем, что показывают наблюдения за Большим взрывом, не только подтвердились, но и усилились благодаря новым данным по тому, как далекие галактики искривляют свет. Эти несовпадения могут быть порождены "новой физикой" за пределами Стандартной модели космологии, в частности, некой иной формой темной энергии", — заявил Фредерик Кубрин (Frederic Coubrin) из Федеральной политехнической школы в Лозанне (Швейцария).

Кстати, ранее было названо число галактик во Вселенной. Международная группа астрономов подсчитала, сколько галактик имеется в наблюдаемой Вселенной. Выяснилось, что более ранние оценки в 10-20 раз недооценивали их число. Произошло это потому, что учёные неверно определяли скорость образования галактик в ранней Вселенной. Соответствующая статья готовится к публикации в Astrophysical Journal.

Ранее Правда. Ру сообщала о том, что что многие звезды на окраинах нашей Галактики, как выяснили ученые, сформировались не в ее пределах, а были "украдены" ею из соседних карликовых галактик, периодически сближающихся с Млечным Путем. Такая судьба постигла по меньшей мере 5 из 11 самых далеких звёзд Млечного Пути, расположенные в 300 000 световых лет от Земли.

"Эти светила находятся в своеобразных "звездных ручьях", которые протянулись примерно на миллион световых лет и выходят далеко за пределы нашей галактики. Сегодня мы видим лишь небольшие ручейки таких звезд, однако в будущем, как мы предсказываем, мы найдем целые реки подобных "чужих" светил", — заявила Марион Дирих (Marion Dierickx) из Гарвардского университета (США).

Темы вселенная открытый космос
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