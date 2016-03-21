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Источник Правда.Ру

Ночные кошмары полезны для здоровья

Наука

Ученые пришли к выводу, что ночные кошмары положительно влияют на развитие стрессоустойчивости.

Тайны сна раскрыты?

Специалисты утверждают, что из-за постоянных кошмаров не стоит обращаться к врачу.

В чем польза ночных кошмаров?

  • Плохие сны помогают человеку справиться с сильным стрессом;
  • Кошмары способствуют притоку крови к головному мозгу и другим частям тела, что помогает организму быстрее восстанавливаться после рутинной работы;
  • Страшные сны положительно влияют на гормоны роста и стресса, а также сердечно-сосудистую систему и иммунитет.
  • Также ночные кошмары положительно влияют на кровяное давление.

В 2016 году "Правда.Ру" писала о том, что кошмары усиливают отрицательные эмоции и даже могут спровоцировать суицидальное поведение.

Снятся кошмары? Есть риск стать самоубийцей

Британские ученые уверены — страшные сновидения усиливают отрицательные эмоции и стимулируют суицидальное поведение. Результаты работы опубликовал The Journal of Clinical Sleep Medicine.

Связь между частыми ночными кошмарами и склонностью к самоубийству исследователи отметили уже достаточно давно, однако механизмы ее неизвестны до сих пор. Оксфордский психолог Симон Кайл и его соавторы считают, что тяжелые сновидения действуют косвенно, усиливая мысли о жизненном поражении, безысходности и безнадёжности, пишут Lifenews.

В исследовании приняло участие более 90 добровольцев — у всех диагностировано посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Испытуемым предлагали ответить на вопросы о своем состоянии, мыслях, особенностях сна и содержании сновидений.

Обработав полученные данные, психологи обнаружили, что склонность к суицидальному поведению намного чаще проявляется у людей, страдающих кошмарными сновидениями (у 62 % из них). В то же время среди участников исследования, которые не отмечали каких-либо проблем со сном, суицидальные мысли наблюдались только в 20 % случаев. И этот эффект не зависел от других частых симптомов ПТСР — бессонницы и депрессии.

По мнению исследователей, ночные кошмары могут воздействовать на психологическое состояние людей, усиливая целый спектр негативных переживаний и стимулируя суицидальное поведение. Авторы отмечают, что, с точки зрения клинической практики, их работа "подчеркивает важность работы с ночными кошмарами и переживаниями поражения, безысходности и безнадежности, особенно у пациентов, переживших травму".

Кошмары относят к нефизиологическим расстройствам, которые возникают в фазе быстрого сна и несут ярко выраженный отрицательный характер. Зачастую, связан он с непосредственной угрозой жизни или здоровью самого человека либо его близких.

Посттравматическое стрессовое расстройство проявляется у людей после острой психологической травмы (к примеру, изнасилования или автокатастрофы) или постоянно повторяющихся психотравмирующих ситуаций (например, участие в боевых действиях).

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Темы сон ученые кошмары сновидения
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