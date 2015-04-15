Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Лолита похудела и собирается выйти замуж в шестой раз
Михаил Дегтярёв провел встречу с жителями Хабаровского края
Папа Римский оценил очередное соглашение по Донбассу
Ким Кардашьян хочет развестись с Канье Уэстом
Блогерша Ивлеева и рэпер Элджей заразились коронавирусом
В Санкт-Петербурге завершился Главный военно-морской парад
Ученый объяснил, почему нельзя есть много соли
Пропавшего в Крыму мальчика нашли в сливной яме
Емельяненко предложил Исмаилову реванш. Боец согласился

Десять причин для обнаженного сна

Интересные Новости

Американские ученые по итогам своего последнего исследования в очередной раз подчеркнули пользу глубокого сна для человеческого организма. Однако еще продуктивнее такой отдых становится, если спать обнаженным. И на это есть десять причин.

Тайны сна раскрыты?

Специалисты Медицинской академии по изучению сна отмечают, что если спать голым, то возможность выспаться и отдохнуть увеличивается в разы потому, что не нарушается естественная способность организма к остыванию. Человек, спящий в пижаме, да еще и под одеялом, лишает тело этой возможности, в результате чего становится более восприимчивым к бессоннице, передает корреспондент Правды.Ру из США. 

Доктор Дженнифер Ланда, автор собственной методики повышения сексуальной активности для женщин и многочисленных материалов по сохранению их интимного здоровья, отмечает, что спать обнаженными полезно для женских половых органов, так как наличие нижнего белья или пижамы так же не дает им остыть, что увеличивает скопление бактерий на них и мешает ликвидации естественных выделений женского организма, которые, благодаря нужной "вентиляции", создаваемой сном без одежды, "испаряются" гораздо быстрее.

Если спать голым в заранее проветренной спальне, то можно быстрее сжечь запасаемую организмом за день энергию, которая превращается жир, и тем самым не только сохранить фигуру, но и сократить риск развития диабета.

Проветривается и освежается кожа, когда во сне она не скована одеждой, в результате во время глубокой фазы сновидений ее регенерация проходит быстрее, вырабатывается коллаген и поры открываются. Разденетесь ради красивой и здоровой кожи!

Посторонние элементы одежды во время фазы легкого сна резко пробуждают организм, а если это происходит в период с двух до шести утра, когда у человека в организме идет образование кортизола и "подготовка" к восприятию светлого периода суток, то на следующий день провоцируется чрезмерный аппетит, негативно отражающийся на фигуре. А ведь поесть может захотеться и во время одного из таких внезапных пробуждений...

Для самооценки спать голым тоже полезно - так вы приводите себя к осознанию вашей сексуальности.  А если вы спите не в одиночестве, а с партнером в таком виде, прижимаясь друг другу, на поверхности вашей кожи вырабатывается окситоцин - естественный элемент, заставляющий почувствовать себя счастливее.

Пижама во время сна также мешает нормальной выработке гормона HGH, отвечающего за рост мышечной массы и человека в целом.

Снижение и нарушение баланса выработки кортизола приводит кожу к более быстрому старению - вот чем еще чревато увлечение спальными костюмами, футболками, халатиками и бельем.

Ну и конечно, вы сможете сэкономить на покупке всего этого гардеробного арсенала для сна. Конечно, придется чаще ходить в душ для освежения после таких сексуальных ночей, чаще менять постельное белье, но кто сказал, что это неприятно?...

Читайте также:

Ученые о влиянии медитации на мозг человека

Ученые: Холестерин препятствует раку и сердечно-сосудистым заболеваниям

Последние материалы
Лолита похудела и собирается выйти замуж в шестой раз
Михаил Дегтярёв провел встречу с жителями Хабаровского края
Папа Римский оценил очередное соглашение по Донбассу
Ким Кардашьян хочет развестись с Канье Уэстом
Блогерша Ивлеева и рэпер Элджей заразились коронавирусом
В Санкт-Петербурге завершился Главный военно-морской парад
Ученый объяснил, почему нельзя есть много соли
Пропавшего в Крыму мальчика нашли в сливной яме
Емельяненко предложил Исмаилову реванш. Боец согласился
Наташа Королева отказалась от карьеры в США ради Игоря Николаева
Популярное
Мир. Новости мира
Климкин: "Крым надо сделать проблемой для России"

Экс-министр иностранных дел Украины высказался о Крыме в Facebook.

Климкин: "Крым надо сделать проблемой для России"
Блогер "оделся" в медицинскую маску и разгуливал по улицам Лондона
Новости Европы
Блогер "оделся" в медицинскую маску и разгуливал по улицам Лондона
Политика. Новости и аналитика
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава сделал прогноз по коронавирусу на осень
Усам Оздемиров С какой экономикой на Руси жить хорошо Усам Оздемиров Игорь Буккер Развитие цивилизации способствовало гибели майя Игорь Буккер Василий Амирджанов Партия Путина станет конкурентом "Единой России" Василий Амирджанов
Комментарии
В Китае почтили память советских солдат
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Татьяна Монтян: "Вменяемые люди не проголосуют за Медведчука"
Китай-Индия-Россия: новой эпохе нужен новый механизм
Татьяна Монтян: "Вменяемые люди не проголосуют за Медведчука"
Экс-глава Генштаба ВСУ: что хотели сделать с Крымом
В Иркутске задержана банда вымогателей, похищавшая людей
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Экс-глава Генштаба ВСУ: что хотели сделать с Крымом
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
С глаз спала пелена: германский бизнес потребовал жесткого ответа США
Сергей Санакоев рассказал, почему Китай выиграет холодную войну у США
Показ нового "Человека-паука" перенесли на следующий год
Китай-Индия-Россия: новой эпохе нужен новый механизм
Татьяна Монтян: "Вменяемые люди не проголосуют за Медведчука"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ