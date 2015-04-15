Десять причин для обнаженного сна

Американские ученые по итогам своего последнего исследования в очередной раз подчеркнули пользу глубокого сна для человеческого организма. Однако еще продуктивнее такой отдых становится, если спать обнаженным. И на это есть десять причин.

Тайны сна раскрыты?

Специалисты Медицинской академии по изучению сна отмечают, что если спать голым, то возможность выспаться и отдохнуть увеличивается в разы потому, что не нарушается естественная способность организма к остыванию. Человек, спящий в пижаме, да еще и под одеялом, лишает тело этой возможности, в результате чего становится более восприимчивым к бессоннице, передает корреспондент Правды.Ру из США.

Доктор Дженнифер Ланда, автор собственной методики повышения сексуальной активности для женщин и многочисленных материалов по сохранению их интимного здоровья, отмечает, что спать обнаженными полезно для женских половых органов, так как наличие нижнего белья или пижамы так же не дает им остыть, что увеличивает скопление бактерий на них и мешает ликвидации естественных выделений женского организма, которые, благодаря нужной "вентиляции", создаваемой сном без одежды, "испаряются" гораздо быстрее.

Если спать голым в заранее проветренной спальне, то можно быстрее сжечь запасаемую организмом за день энергию, которая превращается жир, и тем самым не только сохранить фигуру, но и сократить риск развития диабета.

Проветривается и освежается кожа, когда во сне она не скована одеждой, в результате во время глубокой фазы сновидений ее регенерация проходит быстрее, вырабатывается коллаген и поры открываются. Разденетесь ради красивой и здоровой кожи!

Посторонние элементы одежды во время фазы легкого сна резко пробуждают организм, а если это происходит в период с двух до шести утра, когда у человека в организме идет образование кортизола и "подготовка" к восприятию светлого периода суток, то на следующий день провоцируется чрезмерный аппетит, негативно отражающийся на фигуре. А ведь поесть может захотеться и во время одного из таких внезапных пробуждений...

Для самооценки спать голым тоже полезно - так вы приводите себя к осознанию вашей сексуальности. А если вы спите не в одиночестве, а с партнером в таком виде, прижимаясь друг другу, на поверхности вашей кожи вырабатывается окситоцин - естественный элемент, заставляющий почувствовать себя счастливее.

Пижама во время сна также мешает нормальной выработке гормона HGH, отвечающего за рост мышечной массы и человека в целом.

Снижение и нарушение баланса выработки кортизола приводит кожу к более быстрому старению - вот чем еще чревато увлечение спальными костюмами, футболками, халатиками и бельем.

Ну и конечно, вы сможете сэкономить на покупке всего этого гардеробного арсенала для сна. Конечно, придется чаще ходить в душ для освежения после таких сексуальных ночей, чаще менять постельное белье, но кто сказал, что это неприятно?...

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