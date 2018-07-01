Индия дерзнула пойти против США и купить С-400

В Индии одобрен план по покупке у Москвы зенитно-ракетной системы С-400. Страна пошла на этот шаг, осознавая реакцию США.
Источники Times of India сообщили, что в конце неделе у совета по оборонным закупкам была встреча, которую курировал глава минобороны Нирмал Ситараман. Там с "незначительными отступлениями" одобрили план по закупке. Теперь слово за министерством финансов и комитетом по безопасности, последний возглавляет премьер-министр страны. Далее руководство государства назначит дату фактического подписания.
В мае "Правда.Ру" рассказывала, что Москва и Нью-Дели согласовали все условия по сделке, сумма которой перешагнет шесть миллиардов долларов за 5 систем С-400. Страны, как отмечали тогда СМИ, уже подписали договор о намерениях. Против покупки ополчился Вашингтон, обещая ответные меры.
Кроме того, на текущей неделе от постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли было заявление: о поставке Москвой оружия в Нью-Дели поговорят на предстоящей индийско-американской встрече министры иностранных дел и обороны. Дата события еще не назначена.
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