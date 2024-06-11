Едим клубнику по всем правилам: четыре важных рекомендации

Как нужно правильно есть клубнику?

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Перед тем, как насладиться свежей клубникой, важно провести несколько простых шагов для правильного её употребления.

Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Первое, что нужно сделать, это тщательно промыть ягоды под проточной водой. Если вы хотите быть особенно аккуратными, можете также обдать клубнику кипятком. Это поможет удалить пыльцу, токсины, микроорганизмы и другие возможные загрязнения, без ущерба для самой ягоды. Таким образом, вы защитите свое здоровье от попадания вредных веществ и микробов. Важно помнить, что клубнику не следует варить. При термической обработке многие полезные вещества могут разрушиться, включая витамин С. Чтобы сохранить все полезные свойства ягоды, лучше использовать её в свежем виде или для приготовления неваренных блюд, таких как салаты, десерты или фруктовые супы. Если у вас осталась непригодная для употребления свежей клубника, ее можно использовать для приготовления соусов, начинок для пирогов или просто заморозить на будущее. Когда вы наслаждаетесь свежей клубникой, лучше делать это после еды, а не натощак. Кислотность клубники может негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте. Кроме того, рекомендуется не добавлять сахар к ягодам. Однако, если вам нужно смягчить кислотность, можно добавить сметану или сливки. Это также поможет связать щавелевую кислоту и защитить костную ткань от её негативного воздействия. Клубнику можно использовать для приготовления различных напитков. Например, коктейли или смузи с добавлением как животных (например, коровьего) молочных продуктов, так и растительных (например, кокосового молока). Они обогатят напитки вкусом и питательными веществами.

Следуя этим простым и правильным способам употребления клубники, вы сможете получить максимальные пользу и насладиться ее вкусом безопасно и с удовольствием.