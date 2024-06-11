Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Словенские визовые центры будут закрыты на июль
На что влияет год постройки дома
Кинологи дали советы, что делать, если у собаки проблемы с агрессией
Полина Гагарина: "Я не стремлюсь стать новой Аллой Пугачевой"
ФОМС и Минздрав планируют внедрить ИИ в ОМС для диагностики заболеваний
Для иммунитета нужно есть морепродукты и разные виды мяса
The Conversation: комплексные упражнения помогают сократить тренировочное время
Опубликована смета зимних Олимпийских игр-2034 в Солт-Лейк-Сити
Глава UFC считает, что бойцу Тони Фергюсону пора закончить карьеру
Едим клубнику по всем правилам: четыре важных рекомендации

Как нужно правильно есть клубнику?

2:02
Еда

Перед тем, как насладиться свежей клубникой, важно провести несколько простых шагов для правильного её употребления.

Как нужно правильно есть клубнику?
Фото: commons.wikimedia.org by Forest & Kim Starr is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
  1. Первое, что нужно сделать, это тщательно промыть ягоды под проточной водой. Если вы хотите быть особенно аккуратными, можете также обдать клубнику кипятком. Это поможет удалить пыльцу, токсины, микроорганизмы и другие возможные загрязнения, без ущерба для самой ягоды. Таким образом, вы защитите свое здоровье от попадания вредных веществ и микробов.
  2. Важно помнить, что клубнику не следует варить. При термической обработке многие полезные вещества могут разрушиться, включая витамин С. Чтобы сохранить все полезные свойства ягоды, лучше использовать её в свежем виде или для приготовления неваренных блюд, таких как салаты, десерты или фруктовые супы. Если у вас осталась непригодная для употребления свежей клубника, ее можно использовать для приготовления соусов, начинок для пирогов или просто заморозить на будущее.
  3. Когда вы наслаждаетесь свежей клубникой, лучше делать это после еды, а не натощак. Кислотность клубники может негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте. Кроме того, рекомендуется не добавлять сахар к ягодам. Однако, если вам нужно смягчить кислотность, можно добавить сметану или сливки. Это также поможет связать щавелевую кислоту и защитить костную ткань от её негативного воздействия.
  4. Клубнику можно использовать для приготовления различных напитков. Например, коктейли или смузи с добавлением как животных (например, коровьего) молочных продуктов, так и растительных (например, кокосового молока). Они обогатят напитки вкусом и питательными веществами.

Следуя этим простым и правильным способам употребления клубники, вы сможете получить максимальные пользу и насладиться ее вкусом безопасно и с удовольствием.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как зелёнка спасет огурцы от мучнистой росы и прикорневой гнили: простое и действенное средство

Наверняка каждый садовод сталкивался с такими неприятными заболеваниями огурцов, как мучнистая роса и прикорневая гниль. Эти болезни могут нанести серьёзный урон урожаю, но избавиться от них можно простым и доступным народным средством - обычной зелёнкой.

Народное средство против главных врагов огурцов
Универсальная марганцовка: 5 способов применения на даче
Марганцовка на даче: о чём многие дачники даже не догадываются
Корки апельсина - природный враг паутинного клеща и тли: простое и эффективное решение проблемы
Как справиться со слизнями без химии: 3 эффективных варианта
Киев придумал, как Россия "не заметит" боевых вылетов F-16 c аэродрома в Румынии Любовь Степушова Томатный сок — настоящая панацея от многих заболеваний Дмитрий Плотников Революция — когда другого выхода нет. Так ли это? Сергей Лебедев
Популярные, но бесполезные методы борьбы с медведкой: чего лучше избегать
Сладкая и сочная: как правильно подкармливать морковь для идеального урожая
Растения-защитники: какие культуры отпугивают клещей с вашего участка
Растения-защитники: какие культуры отпугивают клещей с вашего участка
Последние материалы
Полина Гагарина: "Я не стремлюсь стать новой Аллой Пугачевой"
ФОМС и Минздрав планируют внедрить ИИ в ОМС для диагностики заболеваний
Как нужно правильно есть клубнику?
Для иммунитета нужно есть морепродукты и разные виды мяса
The Conversation: комплексные упражнения помогают сократить тренировочное время
Опубликована смета зимних Олимпийских игр-2034 в Солт-Лейк-Сити
Глава UFC считает, что бойцу Тони Фергюсону пора закончить карьеру
Действенные меры против капустной мухи и тли
Расчёсывание волос с умом и заботой: четыре простых правила
Идеальный рацион для домашней собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников