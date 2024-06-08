Клубничное варенье с желатином: за 7 минут варки вы получите густое желе с целыми ягодами

Предлагаем вам простой рецепт варенья из клубники с использованием желатина. Этот рецепт имеет свое преимущество — благодаря желатину варенье получается густым за короткое время.
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В отличие от обычного варенья-пятиминутки, которое обычно имеет более жидкую консистенцию, мы используем желатин, чтобы достичь желаемой густоты варенья. Давайте вместе приготовим простое и быстрое варенье из клубники с желатином.
Ингредиенты на одну порцию:
500 г свежей клубники,
350 г сахара,
20 г желатина,
50 г воды.
Приготовление:
Налейте воду на желатин и дайте ему набухнуть. Рекомендуем прочитать инструкцию на упаковке для определения правильного количества воды.
Поместите свежую клубнику в кастрюлю и добавьте сахар. Закройте крышкой и встряхните ее нежно, чтобы клубника выделила сок. Дайте клубнике постоять в течение 15 минут.
Поставьте кастрюлю с клубникой на средний огонь и доведите до закипания, помешивая время от времени. Варите варенье 7 минут, удаляя образующуюся пену.
Растопите желатин на водяной бане или в микроволновке. Если используете микроволновку, разогрейте желатин на 5 секунд, затем аккуратно перемешайте. Повторяйте этот процесс, пока желатин полностью не растворится.
Снимите кастрюлю с огня и постепенно влейте растворенный желатин в варенье, аккуратно помешивая. Разлейте варенье в стерильные банки и закройте их крышками.
Переверните банки вверх дном и укутайте их пледом. По мере остывания, варенье будет густеть дальше. Когда варенье достаточно остынет, переверните банки обратно.
Варенье из клубники с желатином с густым желе и цельными ягодами — отличное дополнение к блинам, оладьям, творогу, йогурту, мороженому и сырникам. Это простой и быстрый рецепт для получения вкусного варенья, которое готовится за короткое время.