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Клубничное варенье с желатином: за 7 минут варки вы получите густое желе с целыми ягодами

Варенье из клубники с желатином: варится очень быстро, но получается густым

2:11
Еда

Предлагаем вам простой рецепт варенья из клубники с использованием желатина. Этот рецепт имеет свое преимущество — благодаря желатину варенье получается густым за короткое время.

Варенье из клубники с желатином: варится очень быстро, но получается густым
Фото: Own work by PatríciaR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В отличие от обычного варенья-пятиминутки, которое обычно имеет более жидкую консистенцию, мы используем желатин, чтобы достичь желаемой густоты варенья. Давайте вместе приготовим простое и быстрое варенье из клубники с желатином.

Ингредиенты на одну порцию:

  • 500 г свежей клубники,
  • 350 г сахара,
  • 20 г желатина,
  • 50 г воды.

Приготовление:

  1. Налейте воду на желатин и дайте ему набухнуть. Рекомендуем прочитать инструкцию на упаковке для определения правильного количества воды.
  2. Поместите свежую клубнику в кастрюлю и добавьте сахар. Закройте крышкой и встряхните ее нежно, чтобы клубника выделила сок. Дайте клубнике постоять в течение 15 минут.
  3. Поставьте кастрюлю с клубникой на средний огонь и доведите до закипания, помешивая время от времени. Варите варенье 7 минут, удаляя образующуюся пену.
  4. Растопите желатин на водяной бане или в микроволновке. Если используете микроволновку, разогрейте желатин на 5 секунд, затем аккуратно перемешайте. Повторяйте этот процесс, пока желатин полностью не растворится.
  5. Снимите кастрюлю с огня и постепенно влейте растворенный желатин в варенье, аккуратно помешивая. Разлейте варенье в стерильные банки и закройте их крышками.
  6. Переверните банки вверх дном и укутайте их пледом. По мере остывания, варенье будет густеть дальше. Когда варенье достаточно остынет, переверните банки обратно.

Варенье из клубники с желатином с густым желе и цельными ягодами — отличное дополнение к блинам, оладьям, творогу, йогурту, мороженому и сырникам. Это простой и быстрый рецепт для получения вкусного варенья, которое готовится за короткое время.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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