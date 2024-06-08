Клубничное варенье с желатином: за 7 минут варки вы получите густое желе с целыми ягодами

Варенье из клубники с желатином: варится очень быстро, но получается густым

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам простой рецепт варенья из клубники с использованием желатина. Этот рецепт имеет свое преимущество — благодаря желатину варенье получается густым за короткое время.

Фото: Own work by PatríciaR is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В отличие от обычного варенья-пятиминутки, которое обычно имеет более жидкую консистенцию, мы используем желатин, чтобы достичь желаемой густоты варенья. Давайте вместе приготовим простое и быстрое варенье из клубники с желатином.

Ингредиенты на одну порцию:

500 г свежей клубники,

350 г сахара,

20 г желатина,

50 г воды.

Приготовление:

Налейте воду на желатин и дайте ему набухнуть. Рекомендуем прочитать инструкцию на упаковке для определения правильного количества воды. Поместите свежую клубнику в кастрюлю и добавьте сахар. Закройте крышкой и встряхните ее нежно, чтобы клубника выделила сок. Дайте клубнике постоять в течение 15 минут. Поставьте кастрюлю с клубникой на средний огонь и доведите до закипания, помешивая время от времени. Варите варенье 7 минут, удаляя образующуюся пену. Растопите желатин на водяной бане или в микроволновке. Если используете микроволновку, разогрейте желатин на 5 секунд, затем аккуратно перемешайте. Повторяйте этот процесс, пока желатин полностью не растворится. Снимите кастрюлю с огня и постепенно влейте растворенный желатин в варенье, аккуратно помешивая. Разлейте варенье в стерильные банки и закройте их крышками. Переверните банки вверх дном и укутайте их пледом. По мере остывания, варенье будет густеть дальше. Когда варенье достаточно остынет, переверните банки обратно.

Варенье из клубники с желатином с густым желе и цельными ягодами — отличное дополнение к блинам, оладьям, творогу, йогурту, мороженому и сырникам. Это простой и быстрый рецепт для получения вкусного варенья, которое готовится за короткое время.