Аппетитные мини-кексы из манго и манки без яиц в простой кружке

Мини-кексы из манго и манной крупы без яиц: готовим в микроволновке

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти восхитительные капкейки готовятся из манной крупы, сахарной пудры и сока манго. Это уникальный десерт с потрясающим ароматом. А главное — он готовится очень просто в микроволновке.

Фото: zh.wikipedia.org by Ген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

Ингредиенты

1/2 стакана манной крупы

1,5 столовой ложки сливочного масла

1,5 столовой ложки сока манго

2 столовые ложки сахарной пудры

1/4 столовой ложки разрыхлителя

1/4 столовой ложки молотого зелёного кардамона

Для начинки

4 кусочка манго

1/2 столовой ложки разноцветной посыпки

Приготовление