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Аппетитные мини-кексы из манго и манки без яиц в простой кружке

Мини-кексы из манго и манной крупы без яиц: готовим в микроволновке

1:18
Еда

Эти восхитительные капкейки готовятся из манной крупы, сахарной пудры и сока манго. Это уникальный десерт с потрясающим ароматом. А главное — он готовится очень просто в микроволновке.

Мини-кексы из манго и манной крупы без яиц: готовим в микроволновке
Фото: zh.wikipedia.org by Ген is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0 Generic

Ингредиенты

  • 1/2 стакана манной крупы
  • 1,5 столовой ложки сливочного масла
  • 1,5 столовой ложки сока манго
  • 2 столовые ложки сахарной пудры
  • 1/4 столовой ложки разрыхлителя
  • 1/4 столовой ложки молотого зелёного кардамона

Для начинки

  • 4 кусочка манго
  • 1/2 столовой ложки разноцветной посыпки

Приготовление

  1. Смажьте маслом формочку, пригодную для использования в микроволновой печи. Подсушите манную крупу в сковороде на медленном огне. Остудите.
  2. В миске смешайте сок манго, порошок кардамона и сахарную пудру. Затем добавьте сухую поджаренную манку и аккуратно перемешайте, чтобы не было комочков. Затем добавьте в тесто разрыхлитель и сливочное масло. Аккуратно перемешайте и вылейте в смазанную маслом формочку.
  3. Готовьте в микроволновке около двух минут. Перед подачей украсьте кусочками манго и разноцветной посыпкой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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