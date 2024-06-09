Аппетитные мини-кексы из манго и манки без яиц в простой кружке

Эти восхитительные капкейки готовятся из манной крупы, сахарной пудры и сока манго. Это уникальный десерт с потрясающим ароматом. А главное — он готовится очень просто в микроволновке.
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Ингредиенты
1/2 стакана манной крупы
1,5 столовой ложки сливочного масла
1,5 столовой ложки сока манго
2 столовые ложки сахарной пудры
1/4 столовой ложки разрыхлителя
1/4 столовой ложки молотого зелёного кардамона
Для начинки
4 кусочка манго
1/2 столовой ложки разноцветной посыпки
Приготовление
Смажьте маслом формочку, пригодную для использования в микроволновой печи. Подсушите манную крупу в сковороде на медленном огне. Остудите.
В миске смешайте сок манго, порошок кардамона и сахарную пудру. Затем добавьте сухую поджаренную манку и аккуратно перемешайте, чтобы не было комочков. Затем добавьте в тесто разрыхлитель и сливочное масло. Аккуратно перемешайте и вылейте в смазанную маслом формочку.
Готовьте в микроволновке около двух минут. Перед подачей украсьте кусочками манго и разноцветной посыпкой.