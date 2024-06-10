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Варенье из кабачков с лимоном: бюджетный десерт, получается вкусным и красивым

Варенье из кабачков с лимоном: получается полупрозрачным, красивого жёлтого цвета

1:27
Еда

Готовое варенье из кабачков с лимоном можно употреблять самостоятельно или использовать как начинку для выпечки, тартов и других десертов. Сладко-кислая свежесть лимона прекрасно сочетается с нежностью и нежной текстурой кабачков.

Варенье из кабачков с лимоном: получается полупрозрачным, красивого жёлтого цвета
Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты для варенья из кабачков с лимоном:

  • 1 килограмм кабачков, нарезанных на небольшие кубики,
  • 1 килограмм сахара,
  • 100 мл воды,
  • 1 крупный лимон.

Приготовление:

  1. Нарежьте кабачки на небольшие кубики.
  2. В большой кастрюле соедините большую часть сахара и воду. Разогрейте на среднем огне, помешивая, до того, как сахар полностью растворится и сироп начнет кипеть.
  3. Добавьте кабачки и оставшийся сахар в сироп в кастрюле. Варите на среднем огне, помешивая, в течение 10-15 минут, пока кабачки станут мягкими и прозрачными, а сироп плотным и густым.
  4. Нарежьте лимон на дольки, удалите косточки и измельчите фрукт в блендере или измельчителе. Добавьте лимоновую массу к кабачкам и сиропу в кастрюле. Перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно смешались.
  5. Продолжайте варить варенье на среднем огне еще около 20 минут, чтобы ароматы лимона проникли во все кабачки и сироп стал еще гуще. Приятного аппетита!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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