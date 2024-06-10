Варенье из кабачков с лимоном: бюджетный десерт, получается вкусным и красивым

Варенье из кабачков с лимоном: получается полупрозрачным, красивого жёлтого цвета

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовое варенье из кабачков с лимоном можно употреблять самостоятельно или использовать как начинку для выпечки, тартов и других десертов. Сладко-кислая свежесть лимона прекрасно сочетается с нежностью и нежной текстурой кабачков.

Фото: commons.wikimedia.org by Karen and Brad Emerson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты для варенья из кабачков с лимоном:

1 килограмм кабачков, нарезанных на небольшие кубики,

1 килограмм сахара,

100 мл воды,

1 крупный лимон.

Приготовление: