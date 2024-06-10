Варенье из кабачков с лимоном: бюджетный десерт, получается вкусным и красивым

Готовое варенье из кабачков с лимоном можно употреблять самостоятельно или использовать как начинку для выпечки, тартов и других десертов. Сладко-кислая свежесть лимона прекрасно сочетается с нежностью и нежной текстурой кабачков.
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Ингредиенты для варенья из кабачков с лимоном:
1 килограмм кабачков, нарезанных на небольшие кубики,
1 килограмм сахара,
100 мл воды,
1 крупный лимон.
Приготовление:
Нарежьте кабачки на небольшие кубики.
В большой кастрюле соедините большую часть сахара и воду. Разогрейте на среднем огне, помешивая, до того, как сахар полностью растворится и сироп начнет кипеть.
Добавьте кабачки и оставшийся сахар в сироп в кастрюле. Варите на среднем огне, помешивая, в течение 10-15 минут, пока кабачки станут мягкими и прозрачными, а сироп плотным и густым.
Нарежьте лимон на дольки, удалите косточки и измельчите фрукт в блендере или измельчителе. Добавьте лимоновую массу к кабачкам и сиропу в кастрюле. Перемешайте, чтобы ингредиенты равномерно смешались.
Продолжайте варить варенье на среднем огне еще около 20 минут, чтобы ароматы лимона проникли во все кабачки и сироп стал еще гуще. Приятного аппетита!