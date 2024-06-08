Бисквитный лимонный пирог: поливается лёгкой цитрусовой глазурью

Предлагаем вам рецепт приготовления нежного лимонного пирога с глазурью, который непременно порадует ваших домашних!
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Ингредиенты для пирога:
сливочное масло — 120 г;
сахар — 120 г;
яйца — 2 штуки;
мука — 120 г;
лимон — 1 штука;
разрыхлитель — 1,5 ч. л.
Ингредиенты для глазури:
лимонный сок — 4 ст. л.;
сахарная пудра — 150 г.
Способ приготовления:
Перемешайте размягчённое масло и сахар. Добавьте яйца. Всыпьте муку и как следует перемешайте.
Мелко натрите цедру лимона, добавьте её в тесто вместе с соком половины или целого лимона. Добавьте разрыхлитель и снова перемешайте тесто.
Покройте форму для выпекания (22-23 см в диаметре) пергаментом и вылейте в неё тесто. Отправьте пирог в духовку, разогретую до 190 °C, и выпекайте около 20 минут, пока его корочка не станет золотистой. Готовность пирога проверьте зубочисткой, которая должна остаться сухой после протыкания его центра.
Для глазури смешайте лимонный сок с сахарной пудрой. Полейте ею пирог, который нужно предварительно остудить.
У вас получится очень нежный лимонный пирог с вкусной глазурью. Приятного аппетита!