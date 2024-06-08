Бисквитный лимонный пирог: поливается лёгкой цитрусовой глазурью

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Быстрый лимонный пирог с глазурью: нежное бисквитное тесто с ароматом цитрусовых

1:31
Еда

Предлагаем вам рецепт приготовления нежного лимонного пирога с глазурью, который непременно порадует ваших домашних!

Быстрый лимонный пирог с глазурью: нежное бисквитное тесто с ароматом цитрусовых
Фото: commons.wikimedia.org by Neil Piddock is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты для пирога:

  • сливочное масло — 120 г;
  • сахар — 120 г;
  • яйца — 2 штуки;
  • мука — 120 г;
  • лимон — 1 штука;
  • разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Ингредиенты для глазури:

  • лимонный сок — 4 ст. л.;
  • сахарная пудра — 150 г.

Способ приготовления:

  1. Перемешайте размягчённое масло и сахар. Добавьте яйца. Всыпьте муку и как следует перемешайте.
  2. Мелко натрите цедру лимона, добавьте её в тесто вместе с соком половины или целого лимона. Добавьте разрыхлитель и снова перемешайте тесто.
  3. Покройте форму для выпекания (22-23 см в диаметре) пергаментом и вылейте в неё тесто. Отправьте пирог в духовку, разогретую до 190 °C, и выпекайте около 20 минут, пока его корочка не станет золотистой. Готовность пирога проверьте зубочисткой, которая должна остаться сухой после протыкания его центра.
  4. Для глазури смешайте лимонный сок с сахарной пудрой. Полейте ею пирог, который нужно предварительно остудить.

У вас получится очень нежный лимонный пирог с вкусной глазурью. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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