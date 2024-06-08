Бисквитный лимонный пирог: поливается лёгкой цитрусовой глазурью

Быстрый лимонный пирог с глазурью: нежное бисквитное тесто с ароматом цитрусовых

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт приготовления нежного лимонного пирога с глазурью, который непременно порадует ваших домашних!

Фото: commons.wikimedia.org by Neil Piddock is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты для пирога:

сливочное масло — 120 г;

сахар — 120 г;

яйца — 2 штуки;

мука — 120 г;

лимон — 1 штука;

разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Ингредиенты для глазури:

лимонный сок — 4 ст. л.;

сахарная пудра — 150 г.

Способ приготовления:

Перемешайте размягчённое масло и сахар. Добавьте яйца. Всыпьте муку и как следует перемешайте. Мелко натрите цедру лимона, добавьте её в тесто вместе с соком половины или целого лимона. Добавьте разрыхлитель и снова перемешайте тесто. Покройте форму для выпекания (22-23 см в диаметре) пергаментом и вылейте в неё тесто. Отправьте пирог в духовку, разогретую до 190 °C, и выпекайте около 20 минут, пока его корочка не станет золотистой. Готовность пирога проверьте зубочисткой, которая должна остаться сухой после протыкания его центра. Для глазури смешайте лимонный сок с сахарной пудрой. Полейте ею пирог, который нужно предварительно остудить.

У вас получится очень нежный лимонный пирог с вкусной глазурью. Приятного аппетита!