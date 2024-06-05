Жареная рыба в панировке из сыра: нежность рыбки и аппетитный хруст корочки

Жареная рыба в сырной панировке: эффектное блюдо, которое можно подать и на праздник

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Рыба, обжаренная в сырной панировке, представляет собой отличное блюдо, объединяющее нежность рыбы с хрустящей корочкой. Добавление сыра придает блюду особый аромат и пикантность, делая его идеальным выбором как для семейного обеда, так и для особых случаев.

Фото: Own work by Kcdtsg is licensed under public domain

Для приготовления вам потребуется следующее:

500 г филе белой рыбы, можно использовать треску или тилапию;

100 г твёрдого сыра, например, пармезана;

100 г панировочных сухарей;

2 яйца;

мука для обваливания;

1 лимон;

соль и черный перец по вкусу;

растительное масло для жарки.

Вот пошаговое описание приготовления:

Тщательно промойте филе рыбы и обсушите его. Посолите и поперчите с обеих сторон. Если хотите освежить вкус, добавьте немного лимонного сока. Натрите сыр на мелкой тёрке и смешайте его с панировочными сухарями в отдельной тарелке. В отдельной тарелке взбейте яйца. Подготовьте муку в третьей тарелке. Обваляйте филе рыбы сначала в муке, затем окуните во взбитые яйца, и, наконец, обваляйте в смеси сыра и сухарей. Разогрейте растительное масло на сковороде. Жарьте рыбу на среднем огне, пока она не приобретет золотистую корочку с обеих сторон (это займёт около 3-4 минут на каждую сторону).

Подайте рыбу горячей, украсив её дольками лимона и свежей зеленью. В качестве гарнира можно предложить отварной картофель, овощной салат или рис. Дополните блюдо соусом тартар или из сметаны для наслаждения его ароматом и вкусом.