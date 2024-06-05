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Жареная рыба в панировке из сыра: нежность рыбки и аппетитный хруст корочки

Жареная рыба в сырной панировке: эффектное блюдо, которое можно подать и на праздник

1:45
Еда

Рыба, обжаренная в сырной панировке, представляет собой отличное блюдо, объединяющее нежность рыбы с хрустящей корочкой. Добавление сыра придает блюду особый аромат и пикантность, делая его идеальным выбором как для семейного обеда, так и для особых случаев.

Жареная рыба в сырной панировке: эффектное блюдо, которое можно подать и на праздник
Фото: Own work by Kcdtsg is licensed under public domain

Для приготовления вам потребуется следующее:

  • 500 г филе белой рыбы, можно использовать треску или тилапию;
  • 100 г твёрдого сыра, например, пармезана;
  • 100 г панировочных сухарей;
  • 2 яйца;
  • мука для обваливания;
  • 1 лимон;
  • соль и черный перец по вкусу;
  • растительное масло для жарки.

Вот пошаговое описание приготовления:

  1. Тщательно промойте филе рыбы и обсушите его. Посолите и поперчите с обеих сторон. Если хотите освежить вкус, добавьте немного лимонного сока.
  2. Натрите сыр на мелкой тёрке и смешайте его с панировочными сухарями в отдельной тарелке.
  3. В отдельной тарелке взбейте яйца.
  4. Подготовьте муку в третьей тарелке.
  5. Обваляйте филе рыбы сначала в муке, затем окуните во взбитые яйца, и, наконец, обваляйте в смеси сыра и сухарей.
  6. Разогрейте растительное масло на сковороде.
  7. Жарьте рыбу на среднем огне, пока она не приобретет золотистую корочку с обеих сторон (это займёт около 3-4 минут на каждую сторону).

Подайте рыбу горячей, украсив её дольками лимона и свежей зеленью. В качестве гарнира можно предложить отварной картофель, овощной салат или рис. Дополните блюдо соусом тартар или из сметаны для наслаждения его ароматом и вкусом.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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