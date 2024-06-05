Жареная рыба в панировке из сыра: нежность рыбки и аппетитный хруст корочки

Рыба, обжаренная в сырной панировке, представляет собой отличное блюдо, объединяющее нежность рыбы с хрустящей корочкой. Добавление сыра придает блюду особый аромат и пикантность, делая его идеальным выбором как для семейного обеда, так и для особых случаев.
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Для приготовления вам потребуется следующее:
500 г филе белой рыбы, можно использовать треску или тилапию;
100 г твёрдого сыра, например, пармезана;
100 г панировочных сухарей;
2 яйца;
мука для обваливания;
1 лимон;
соль и черный перец по вкусу;
растительное масло для жарки.
Вот пошаговое описание приготовления:
Тщательно промойте филе рыбы и обсушите его. Посолите и поперчите с обеих сторон. Если хотите освежить вкус, добавьте немного лимонного сока.
Натрите сыр на мелкой тёрке и смешайте его с панировочными сухарями в отдельной тарелке.
В отдельной тарелке взбейте яйца.
Подготовьте муку в третьей тарелке.
Обваляйте филе рыбы сначала в муке, затем окуните во взбитые яйца, и, наконец, обваляйте в смеси сыра и сухарей.
Разогрейте растительное масло на сковороде.
Жарьте рыбу на среднем огне, пока она не приобретет золотистую корочку с обеих сторон (это займёт около 3-4 минут на каждую сторону).
Подайте рыбу горячей, украсив её дольками лимона и свежей зеленью. В качестве гарнира можно предложить отварной картофель, овощной салат или рис. Дополните блюдо соусом тартар или из сметаны для наслаждения его ароматом и вкусом.