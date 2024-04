Готовим хрустящую куриную грудку в сырной панировке и брокколи в аэрогриле. Завершающий штрих — острый йогуртовый соус!

Эта курица получается невероятно хрустящей благодаря панировочным сухарям и пармезану. В качестве гарнира предлагаем брокколи, завершающий штрих — острый йогуртовый соус.

Фото: commons.wikimedia.org by @joefoodie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic