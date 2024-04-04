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Готовим хрустящую куриную грудку в сырной панировке и брокколи в аэрогриле. Завершающий штрих — острый йогуртовый соус!

Хрустящая куриная грудка в сырной панировке: готовим в аэрогриле

Еда

Эта курица получается невероятно хрустящей благодаря панировочным сухарям и пармезану. В качестве гарнира предлагаем брокколи, завершающий штрих — острый йогуртовый соус.

Хрустящая куриная грудка в сырной панировке: готовим в аэрогриле
Фото: commons.wikimedia.org by @joefoodie is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1/3 стакана панировочных сухарей,
  • 1/4 стакана мелко натёртого пармезана,
  • 4 чайные ложки оливкового масла,
  • 1/2 чайной ложки сушёного орегано,
  • соль и свежемолотый чёрный перец,
  • 2 небольшие куриные грудки без костей и кожи,
  • 1,5 столовой ложки плюс 1/4 чайной ложки дижонской горчицы,
  • 2 чашки маленьких соцветий брокколи,
  • 1/4 стакана нежирного йогурта,
  • мелко натёртая цедра и сок 1/2 лимона.

Приготовление

  1. Смешайте сухари, пармезан, 2 чайные ложки оливкового масла, орегано, щепотку соли и пару щепоток перца в неглубокой миске.
  2. Курицу слегка посыпьте солью и перцем. Смажьте дижонской горчицей, обмакните в панировке.
  3. Перемешайте брокколи с оливковым маслом, солью и перцем.
  4. Разогрейте аэрогриль до 175 градусов. Добавьте курицу в корзину, готовьте около 6 минут. Переверните курицу щипцами, разложите рядом брокколи. Продолжайте готовить, пока курица не станет хрустящей, примерно 8 минут.
  5. Смешайте в небольшой миске йогурт, цедру лимона и сок, оставшуюся горчицу, щепотку соли и перца. Подавайте соус к курице и брокколи.
Целая курица в духовке
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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