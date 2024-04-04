Готовим хрустящую куриную грудку в сырной панировке и брокколи в аэрогриле. Завершающий штрих — острый йогуртовый соус!

Хрустящая куриная грудка в сырной панировке: готовим в аэрогриле

Эта курица получается невероятно хрустящей благодаря панировочным сухарям и пармезану. В качестве гарнира предлагаем брокколи, завершающий штрих — острый йогуртовый соус.

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Ингредиенты

1/3 стакана панировочных сухарей,

1/4 стакана мелко натёртого пармезана,

4 чайные ложки оливкового масла,

1/2 чайной ложки сушёного орегано,

соль и свежемолотый чёрный перец,

2 небольшие куриные грудки без костей и кожи,

1,5 столовой ложки плюс 1/4 чайной ложки дижонской горчицы,

2 чашки маленьких соцветий брокколи,

1/4 стакана нежирного йогурта,

мелко натёртая цедра и сок 1/2 лимона.

Приготовление

Смешайте сухари, пармезан, 2 чайные ложки оливкового масла, орегано, щепотку соли и пару щепоток перца в неглубокой миске. Курицу слегка посыпьте солью и перцем. Смажьте дижонской горчицей, обмакните в панировке. Перемешайте брокколи с оливковым маслом, солью и перцем. Разогрейте аэрогриль до 175 градусов. Добавьте курицу в корзину, готовьте около 6 минут. Переверните курицу щипцами, разложите рядом брокколи. Продолжайте готовить, пока курица не станет хрустящей, примерно 8 минут. Смешайте в небольшой миске йогурт, цедру лимона и сок, оставшуюся горчицу, щепотку соли и перца. Подавайте соус к курице и брокколи.