Готовим хрустящую куриную грудку в сырной панировке и брокколи в аэрогриле. Завершающий штрих — острый йогуртовый соус!

Смешайте сухари, пармезан, 2 чайные ложки оливкового масла, орегано, щепотку соли и пару щепоток перца в неглубокой миске.
Курицу слегка посыпьте солью и перцем. Смажьте дижонской горчицей, обмакните в панировке.
Перемешайте брокколи с оливковым маслом, солью и перцем.
Разогрейте аэрогриль до 175 градусов. Добавьте курицу в корзину, готовьте около 6 минут. Переверните курицу щипцами, разложите рядом брокколи. Продолжайте готовить, пока курица не станет хрустящей, примерно 8 минут.
Смешайте в небольшой миске йогурт, цедру лимона и сок, оставшуюся горчицу, щепотку соли и перца. Подавайте соус к курице и брокколи.