Хрустящие слоёные трубочки с кремом: как в детстве. Предлагаем вам рецепт любимой сладости

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Вкус детства: как приготовить трубочки с кремом

0:55
Еда

Попробуйте этот простой рецепт трубочек с кремом — вкус детства.

Вкус детства: как приготовить трубочки с кремом
Фото: commons.wikimedia.org by Gaurav Dhwaj Khadka is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • Лист слоёного теста
  • 8 столовых ложек молока
  • 2 стакана несолёного сливочного масла
  • 2 стакана сахарной пудры
  • 2 чайные ложки ванильной эссенции

Приготовление

  1. Возьмите лист слоёного теста и разрежьте его на ленточки. Вырежьте столько кусочков, сколько захотите. 
  2. Возьмите конусную жестяную или бумажную трубочку и обмотайте вокруг слоёное тесто. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 40 минут.
  3. Когда трубочки будут готовы, выньте каркасы.
  4. Приготовьте кремовую начинку: в миске смешайте ванильную эссенцию, сахарную пудру, молоко и масло. 
  5. Переложите смесь в кондитерский мешок, отрежьте кончик и выдавите крем внутрь каждой трубочки.
ТРУБОЧКИ С КРЕМОМ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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