Хрустящие слоёные трубочки с кремом: как в детстве. Предлагаем вам рецепт любимой сладости
Вкус детства: как приготовить трубочки с кремом
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Попробуйте этот простой рецепт трубочек с кремом — вкус детства.
Фото: commons.wikimedia.org by Gaurav Dhwaj Khadka is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- Лист слоёного теста
- 8 столовых ложек молока
- 2 стакана несолёного сливочного масла
- 2 стакана сахарной пудры
- 2 чайные ложки ванильной эссенции
Приготовление
- Возьмите лист слоёного теста и разрежьте его на ленточки. Вырежьте столько кусочков, сколько захотите.
- Возьмите конусную жестяную или бумажную трубочку и обмотайте вокруг слоёное тесто. Выпекайте в духовке при температуре 180 градусов около 40 минут.
- Когда трубочки будут готовы, выньте каркасы.
- Приготовьте кремовую начинку: в миске смешайте ванильную эссенцию, сахарную пудру, молоко и масло.
- Переложите смесь в кондитерский мешок, отрежьте кончик и выдавите крем внутрь каждой трубочки.
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