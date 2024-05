Лёгкий и полезный крем-суп из зелёного горошка, листьев мяты и чеснока: добавьте немного свежих сливок при подаче

Это простой рецепт полезного супа из зелёного горошка, листьев мяты и чеснока.

Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic