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Лёгкий и полезный крем-суп из зелёного горошка, листьев мяты и чеснока: добавьте немного свежих сливок при подаче

Полезный крем-суп из зелёного горошка и мяты: лёгкий обед

Еда

Это простой рецепт полезного супа из зелёного горошка, листьев мяты и чеснока. 

Полезный крем-суп из зелёного горошка и мяты: лёгкий обед
Фото: flickr.com by Lablascovegmenu is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Кроме того, вы можете добавить немного свежих сливок и украсить готовое блюдо перцем чили. 

Ингредиенты

  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 3 зубчика чеснока
  • 6 стаканов воды
  • Чашка мяты
  • Соль по необходимости
  • 1 луковица
  • 1 столовая ложка жареных семян фенхеля
  • Полкило зелёного горошка
  • Молотый чёрный перец
  • 2 столовые ложки свежих сливок

Приготовление

  1. Нагрейте оливковое масло в кастрюле. Нарежьте лук, мяту, измельчите чеснок. Добавьте в кастрюлю лук и чеснок и готовьте. Затем добавьте семена фенхеля, воду, измельчённую мяту и горошек, дайте закипеть.
  2. Уменьшите огонь и готовьте 15 минут. 
  3. Перелейте суп в блендер и взбейте до однородной консистенции. Посолите и поперчите. Украсьте мятой, свежими сливками или гренками и подавайте.
Рецепт от Гордона Рамзи: Крем-суп из свежего зеленого горошка
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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