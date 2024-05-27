Лёгкий и полезный крем-суп из зелёного горошка, листьев мяты и чеснока: добавьте немного свежих сливок при подаче

Это простой рецепт полезного супа из зелёного горошка, листьев мяты и чеснока.
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Кроме того, вы можете добавить немного свежих сливок и украсить готовое блюдо перцем чили.
Ингредиенты
1 столовая ложка оливкового масла
3 зубчика чеснока
6 стаканов воды
Чашка мяты
Соль по необходимости
1 луковица
1 столовая ложка жареных семян фенхеля
Полкило зелёного горошка
Молотый чёрный перец
2 столовые ложки свежих сливок
Приготовление
Нагрейте оливковое масло в кастрюле. Нарежьте лук, мяту, измельчите чеснок. Добавьте в кастрюлю лук и чеснок и готовьте. Затем добавьте семена фенхеля, воду, измельчённую мяту и горошек, дайте закипеть.
Уменьшите огонь и готовьте 15 минут.
Перелейте суп в блендер и взбейте до однородной консистенции. Посолите и поперчите. Украсьте мятой, свежими сливками или гренками и подавайте.
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