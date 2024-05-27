Лёгкий и полезный крем-суп из зелёного горошка, листьев мяты и чеснока: добавьте немного свежих сливок при подаче

Полезный крем-суп из зелёного горошка и мяты: лёгкий обед

Это простой рецепт полезного супа из зелёного горошка, листьев мяты и чеснока.

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Кроме того, вы можете добавить немного свежих сливок и украсить готовое блюдо перцем чили.

Ингредиенты

1 столовая ложка оливкового масла

3 зубчика чеснока

6 стаканов воды

Чашка мяты

Соль по необходимости

1 луковица

1 столовая ложка жареных семян фенхеля

Полкило зелёного горошка

Молотый чёрный перец

2 столовые ложки свежих сливок

Приготовление

Нагрейте оливковое масло в кастрюле. Нарежьте лук, мяту, измельчите чеснок. Добавьте в кастрюлю лук и чеснок и готовьте. Затем добавьте семена фенхеля, воду, измельчённую мяту и горошек, дайте закипеть. Уменьшите огонь и готовьте 15 минут. Перелейте суп в блендер и взбейте до однородной консистенции. Посолите и поперчите. Украсьте мятой, свежими сливками или гренками и подавайте.