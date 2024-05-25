Диетолог рассказала, с чем нельзя есть творог

С чем не рекомендуется есть творог?

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Чтобы максимально воспользоваться пользой творога и избежать возможных проблем с пищеварением, следует правильно сочетать его с другими продуктами.

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Диетолог Марият Мухина в беседе с изданием "Доктор Питер" объяснила, что творог не рекомендуется употреблять с рыбой, мясом и сахаром. Сочетание белков животного происхождения не всегда хорошо переносится организмом, и может вызвать проблемы с пищеварением, процессы брожения, гниения и раздражения.

Касательно творога с добавленным сахаром, следует учитывать, что в самом продукте уже присутствует лактоза — молочный сахар. Поэтому излишнее сладение может повысить риск развития сахарного диабета.

Также рекомендуется не комбинировать творог с яйцами, которые также богаты белками. Смешивание этих продуктов может привести к переизбытку белка в организме.

Важно отметить, что творог не стоит употреблять вместе с кофе. Кофеин в кофе может препятствовать усвоению кальция, присутствующего в твороге, что снижает полезность продукта для здоровья костей.

Чтобы получить максимальную пользу от творога, рекомендуется комбинировать его с другими полезными продуктами, такими, как свежие фрукты, овощи и орехи. Важно соблюдать балансированное питание и учитывать индивидуальные потребности организма.