Тарт татен из красного лука, моркови и фундука: вкусный и ароматный десерт, который можно подать и как закуску гостям

Десерт или закуска: тарт татен из красного лука, моркови и фундука

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Вариация на тему знаменитого французского десерта — готовим тарт татен из красного лука, моркови и фундука.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

3 красные луковицы среднего размера

4 большие очищенные морковки

2 столовые ложки рыжикового масла

1/2 чайной ложки розовой гималайской соли

1/4 стакана бланшированного фундука

1 столовая ложка несолёного сливочного масла

Кленовый сироп

2 чайные ложки бальзамического уксуса

1 лист готового слоёного теста

2 столовые ложки листьев эстрагона

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 градусов. Очистите лук и нарежьте его небольшими одинаковыми дольками. Сделайте то же самое с морковью. Разложите кусочки моркови и дольки лука на противне, сбрызните рыжиковым маслом и солью, тщательно перемешайте. Запекайте смесь в духовке 30 минут. Когда овощи равномерно подрумянятся, добавьте фундук и запекайте ещё пять минут. В чугунной сковороде растопите сливочное масло на среднем огне и добавьте сахар и бальзамический уксус, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Доведите смесь до кипения и продолжайте помешивать в течение двух-трёх минут, пока она не станет достаточно густой. Добавьте в сковороду обжаренные овощи и орехи. Оставьте остывать на 10 минут. Осторожно раскатайте слоёное тесто, вырежьте круг. Как только овощи остынут, сложите их в центре формы для выпечки, накройте овощи вырезанным тестом, слегка подвернув его под овощи, затем слегка вдавите края в форму. Проколите тесто вилкой и выпекайте тарт татен около 20 минут или пока тесто не поднимется. Переверните тарт. Украсьте верх листьями эстрагона.