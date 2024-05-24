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Тарт татен из красного лука, моркови и фундука: вкусный и ароматный десерт, который можно подать и как закуску гостям

Десерт или закуска: тарт татен из красного лука, моркови и фундука

1:57
Еда

Вариация на тему знаменитого французского десерта — готовим тарт татен из красного лука, моркови и фундука.

Десерт или закуска: тарт татен из красного лука, моркови и фундука
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 3 красные луковицы среднего размера
  • 4 большие очищенные морковки
  • 2 столовые ложки рыжикового масла
  • 1/2 чайной ложки розовой гималайской соли
  • 1/4 стакана бланшированного фундука
  • 1 столовая ложка несолёного сливочного масла
  • Кленовый сироп
  • 2 чайные ложки бальзамического уксуса
  • 1 лист готового слоёного теста
  • 2 столовые ложки листьев эстрагона

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Очистите лук и нарежьте его небольшими одинаковыми дольками. Сделайте то же самое с морковью.
  3. Разложите кусочки моркови и дольки лука на противне, сбрызните рыжиковым маслом и солью, тщательно перемешайте. Запекайте смесь в духовке 30 минут. Когда овощи равномерно подрумянятся, добавьте фундук и запекайте ещё пять минут.
  4. В чугунной сковороде растопите сливочное масло на среднем огне и добавьте сахар и бальзамический уксус, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Доведите смесь до кипения и продолжайте помешивать в течение двух-трёх минут, пока она не станет достаточно густой. Добавьте в сковороду обжаренные овощи и орехи. Оставьте остывать на 10 минут.
  5. Осторожно раскатайте слоёное тесто, вырежьте круг.
  6. Как только овощи остынут, сложите их в центре формы для выпечки, накройте овощи вырезанным тестом, слегка подвернув его под овощи, затем слегка вдавите края в форму.
  7. Проколите тесто вилкой и выпекайте тарт татен около 20 минут или пока тесто не поднимется. Переверните тарт. Украсьте верх листьями эстрагона.
ЛУКОВЫЙ ПИРОГ ПЕРЕВЕРТЫШ или ТАРТ ТАТЕН
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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