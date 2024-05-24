Тарт татен из красного лука, моркови и фундука: вкусный и ароматный десерт, который можно подать и как закуску гостям

Вариация на тему знаменитого французского десерта — готовим тарт татен из красного лука, моркови и фундука.
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
3 красные луковицы среднего размера
4 большие очищенные морковки
2 столовые ложки рыжикового масла
1/2 чайной ложки розовой гималайской соли
1/4 стакана бланшированного фундука
1 столовая ложка несолёного сливочного масла
Кленовый сироп
2 чайные ложки бальзамического уксуса
1 лист готового слоёного теста
2 столовые ложки листьев эстрагона
Приготовление
Разогрейте духовку до 200 градусов.
Очистите лук и нарежьте его небольшими одинаковыми дольками. Сделайте то же самое с морковью.
Разложите кусочки моркови и дольки лука на противне, сбрызните рыжиковым маслом и солью, тщательно перемешайте. Запекайте смесь в духовке 30 минут. Когда овощи равномерно подрумянятся, добавьте фундук и запекайте ещё пять минут.
В чугунной сковороде растопите сливочное масло на среднем огне и добавьте сахар и бальзамический уксус, постоянно помешивая, пока сахар полностью не растворится. Доведите смесь до кипения и продолжайте помешивать в течение двух-трёх минут, пока она не станет достаточно густой. Добавьте в сковороду обжаренные овощи и орехи. Оставьте остывать на 10 минут.
Чтобы растения росли здоровыми и красивыми, им необходимо правильно ухаживать, включая регулярный полив. Однако, есть определенное время, когда полив растений может нанести им вред. Давайте разберемся, в какое время нельзя поливать растения.