Веганский миндальный смузи с бананом, черникой и овсянкой: полезный напиток для полноценного завтрака

Смузи обычно готовят из коровьего молока, чтобы получить гладкую и кремообразную консистенцию. Однако если у вас непереносимость лактозы или вы веган, то можете приготовить полезный напиток на миндальном молоке. Получится не менее вкусно.
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Ингредиенты
1 перезрелый банан
1 стакан миндального молока
1/2 стакана замороженной черники
2 столовые ложки овсяных хлопьев
1 столовая ложка миндального масла
Приготовление
Смешайте все ингредиенты в блендере. Вы также можете добавить финики меджул для большей сладости.