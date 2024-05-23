Веганский миндальный смузи с бананом, черникой и овсянкой: полезный напиток для полноценного завтрака

Веганский миндальный смузи: напиток с нежным кремовым вкусом

0:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Смузи обычно готовят из коровьего молока, чтобы получить гладкую и кремообразную консистенцию. Однако если у вас непереносимость лактозы или вы веган, то можете приготовить полезный напиток на миндальном молоке. Получится не менее вкусно.

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Ингредиенты

1 перезрелый банан

1 стакан миндального молока

1/2 стакана замороженной черники

2 столовые ложки овсяных хлопьев

1 столовая ложка миндального масла

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере. Вы также можете добавить финики меджул для большей сладости.