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Веганский миндальный смузи с бананом, черникой и овсянкой: полезный напиток для полноценного завтрака

Веганский миндальный смузи: напиток с нежным кремовым вкусом

0:37
Еда

Смузи обычно готовят из коровьего молока, чтобы получить гладкую и кремообразную консистенцию. Однако если у вас непереносимость лактозы или вы веган, то можете приготовить полезный напиток на миндальном молоке. Получится не менее вкусно. 

Веганский миндальный смузи: напиток с нежным кремовым вкусом
Фото: flickr.com by FitTasteTic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1 перезрелый банан
  • 1 стакан миндального молока
  • 1/2 стакана замороженной черники
  • 2 столовые ложки овсяных хлопьев
  • 1 столовая ложка миндального масла

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в блендере. Вы также можете добавить финики меджул для большей сладости.

Смузи с миндальным молоком
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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