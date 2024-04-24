Освежающий рецепт прямо из СССР: настоящий квас

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Лучший рецепт кваса

1:41
Еда

Домашний квас — это освежающий и ароматный напиток, который можно легко приготовить в домашних условиях. В этой статье мы рассмотрим классический рецепт домашнего кваса, который понравится всей семье.

Лучший рецепт кваса
Фото: flickr.com by Urbain J. Kinet is licensed under Commons:Licensing

Ингредиенты.
— 200 гр. хлеба (черствого или ржаного)
— 150 гр. сахара
— 10 гр. сухих дрожжей
— 2-3 лимона
— 5-6 ягод сухих или свежих черных смородин
— Вода

Шаг 1: Приготовление закваски.
1. Хлеб нарезать на небольшие кусочки и обжарить в духовке до золотистого цвета.
2. В большую емкость (литровую банку или кастрюлю) положить обжаренный хлеб.
3. Добавить сахар, сухие дрожжи и ягоды черной смородины.
4. Залить все ингредиенты теплой (но не горячей) водой, чтобы покрыть их полностью. Перемешать.

Шаг 2: Брожение.
1. Покрыть емкость марлей или крышкой с отверстием для воздуха.
2. Оставить закваску на 2-3 дня при комнатной температуре для брожения. В это время закваска должна начать пениться и пузыриться.

Шаг 3: Фильтрация и разлив.
1. Процедить квас через марлю или сито, чтобы отделить от осадка.
2. Добавить в квас сок выжатых лимонов для придания свежести и кислинки.
3. Разлить квас в стеклянные бутылки или банки и убрать в холодильник на несколько часов для остывания.

Готово!

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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