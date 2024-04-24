Освежающий рецепт прямо из СССР: настоящий квас

Лучший рецепт кваса

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Домашний квас — это освежающий и ароматный напиток, который можно легко приготовить в домашних условиях. В этой статье мы рассмотрим классический рецепт домашнего кваса, который понравится всей семье.

Фото: flickr.com by Urbain J. Kinet is licensed under Commons:Licensing

Ингредиенты.

— 200 гр. хлеба (черствого или ржаного)

— 150 гр. сахара

— 10 гр. сухих дрожжей

— 2-3 лимона

— 5-6 ягод сухих или свежих черных смородин

— Вода

Шаг 1: Приготовление закваски.

1. Хлеб нарезать на небольшие кусочки и обжарить в духовке до золотистого цвета.

2. В большую емкость (литровую банку или кастрюлю) положить обжаренный хлеб.

3. Добавить сахар, сухие дрожжи и ягоды черной смородины.

4. Залить все ингредиенты теплой (но не горячей) водой, чтобы покрыть их полностью. Перемешать.

Шаг 2: Брожение.

1. Покрыть емкость марлей или крышкой с отверстием для воздуха.

2. Оставить закваску на 2-3 дня при комнатной температуре для брожения. В это время закваска должна начать пениться и пузыриться.

Шаг 3: Фильтрация и разлив.

1. Процедить квас через марлю или сито, чтобы отделить от осадка.

2. Добавить в квас сок выжатых лимонов для придания свежести и кислинки.

3. Разлить квас в стеклянные бутылки или банки и убрать в холодильник на несколько часов для остывания.

Готово!