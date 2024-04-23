После ужина даже крошки не останется! Экзотический рецепт пиццы - совершенное сочетание сладкого и соленого

Пицца с ананасами — это союз сладости тропического фрукта и пикантности сыра, который завоевывает сердца многих гурманов. Если вы хотите приготовить нечто особенное для семейного ужина или вечеринки с друзьями, этот рецепт станет вашим верным спутником.
Ингредиенты.
1 шарик пиццы (либо приготовленное тесто для пиццы)
1/2 чашки томатного соуса
1 чашка нарезанных ананасов (консервированных или свежих)
1/2 чашки нарезанной ветчины или куриного филе
1/2 чашки тертого моцарелла сыра
1/4 чашки нарезанных красного перца (опционально)
1/4 чашки нарезанных красных луковиц (опционально)
Соль и перец по вкусу
Свежая базиликовая листва для украшения
Инструкции.
Подготовьте духовку: Предварительно разогрейте духовку до 220°C.
Приготовьте основу: Раскатайте тесто на противне для пиццы или используйте готовую основу. Разместите её на противне, смазанном маслом или покрытом пергаментной бумагой.
Распределите томатный соус: Равномерно распределите томатный соус по основе для пиццы, оставляя края свободными для хрустящей корочки.
Добавьте начинку: Послойно выложите ананасы, ветчину (или курицу) на томатный соус. После этого посыпьте сверху тертым моцарелла сыром. Если желаете, добавьте красный перец и лук для дополнительного вкуса.
Приготовьте пиццу: Поместите пиццу в разогретую духовку и готовьте около 12-15 минут, или пока края не станут золотистыми, а сыр не растает и не начнёт пузыриться.
Подайте и нарежьте: Извлеките пиццу из духовки и оставьте её на несколько минут перед нарезкой. После этого нарежьте пиццу на кусочки, посыпьте свежей базиликовой листвой и подайте к столу.
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