После ужина даже крошки не останется! Экзотический рецепт пиццы - совершенное сочетание сладкого и соленого

Отличный рецепт пиццы с ананасами

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Пицца с ананасами — это союз сладости тропического фрукта и пикантности сыра, который завоевывает сердца многих гурманов. Если вы хотите приготовить нечто особенное для семейного ужина или вечеринки с друзьями, этот рецепт станет вашим верным спутником.

Фото: commons.wikimedia.org by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0

Ингредиенты.

1 шарик пиццы (либо приготовленное тесто для пиццы)

1/2 чашки томатного соуса

1 чашка нарезанных ананасов (консервированных или свежих)

1/2 чашки нарезанной ветчины или куриного филе

1/2 чашки тертого моцарелла сыра

1/4 чашки нарезанных красного перца (опционально)

1/4 чашки нарезанных красных луковиц (опционально)

Соль и перец по вкусу

Свежая базиликовая листва для украшения

Инструкции.

Подготовьте духовку: Предварительно разогрейте духовку до 220°C.

Приготовьте основу: Раскатайте тесто на противне для пиццы или используйте готовую основу. Разместите её на противне, смазанном маслом или покрытом пергаментной бумагой.

Распределите томатный соус: Равномерно распределите томатный соус по основе для пиццы, оставляя края свободными для хрустящей корочки.

Добавьте начинку: Послойно выложите ананасы, ветчину (или курицу) на томатный соус. После этого посыпьте сверху тертым моцарелла сыром. Если желаете, добавьте красный перец и лук для дополнительного вкуса.

Приготовьте пиццу: Поместите пиццу в разогретую духовку и готовьте около 12-15 минут, или пока края не станут золотистыми, а сыр не растает и не начнёт пузыриться.

Подайте и нарежьте: Извлеките пиццу из духовки и оставьте её на несколько минут перед нарезкой. После этого нарежьте пиццу на кусочки, посыпьте свежей базиликовой листвой и подайте к столу.