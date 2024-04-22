Тыквенные вафли на завтрак: очень вкусно получится, если полить их соусом из йогурта, кленового сиропа и корицы
Вкусные и полезные тыквенные вафли на завтрак
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Вафли — популярное блюдо на завтрак, но их обычно готовят из рафинированной муки, при этом поливают очень сладкими сиропами. Излишне говорить, что не стоит начинать день с такого нездорового завтрака.
Фото: flickr.com by Mack Male is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Вместо этого приготовьте более полезную версию, следуя этому рецепту. Основу этих вафель составляет натуральное сладкое тыквенное пюре.
Ингредиенты
- 4 больших яйца,
- 3 стакана цельнозерновой муки,
- 2 чашки нежирного греческого йогурта,
- 2 стакана тыквенного пюре,
- 2 стакана нежирного молока,
- 1/2 стакана кокосового масла,
- 1/2 стакана топлёного масла,
- 3 столовые ложки кленового сиропа,
- 4 чайные ложки разрыхлителя,
- 4 чайные ложки ванильного экстракта,
- 2,5 чайной ложки молотой корицы,
- 2 чайные ложки молотого имбиря,
- 1 чайная ложка соли,
- 1/8 чайной ложки молотого мускатного ореха.
Приготовление
- Разогрейте вафельницу.
- Смешайте в миске муку, разрыхлитель, 2 чайные ложки корицы, имбирь, соль и мускатный орех.
- В другой миске взбейте яйца. Добавьте молоко, кокосовое масло, сливочное масло, ваниль и тыквенное пюре.
- Вылейте смесь тыквенного пюре в миску с сухими ингредиентами. Взбейте.
- Приготовьте вафли. В небольшой миске смешайте йогурт, кленовый сироп и оставшуюся молотую корицу. Полейте вафли и подавайте.
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