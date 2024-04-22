Тыквенные вафли на завтрак: очень вкусно получится, если полить их соусом из йогурта, кленового сиропа и корицы

Вкусные и полезные тыквенные вафли на завтрак

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Вафли — популярное блюдо на завтрак, но их обычно готовят из рафинированной муки, при этом поливают очень сладкими сиропами. Излишне говорить, что не стоит начинать день с такого нездорового завтрака.

Фото: flickr.com by Mack Male is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вместо этого приготовьте более полезную версию, следуя этому рецепту. Основу этих вафель составляет натуральное сладкое тыквенное пюре.

Ингредиенты

4 больших яйца,

3 стакана цельнозерновой муки,

2 чашки нежирного греческого йогурта,

2 стакана тыквенного пюре,

2 стакана нежирного молока,

1/2 стакана кокосового масла,

1/2 стакана топлёного масла,

3 столовые ложки кленового сиропа,

4 чайные ложки разрыхлителя,

4 чайные ложки ванильного экстракта,

2,5 чайной ложки молотой корицы,

2 чайные ложки молотого имбиря,

1 чайная ложка соли,

1/8 чайной ложки молотого мускатного ореха.

Приготовление

Разогрейте вафельницу. Смешайте в миске муку, разрыхлитель, 2 чайные ложки корицы, имбирь, соль и мускатный орех. В другой миске взбейте яйца. Добавьте молоко, кокосовое масло, сливочное масло, ваниль и тыквенное пюре. Вылейте смесь тыквенного пюре в миску с сухими ингредиентами. Взбейте. Приготовьте вафли. В небольшой миске смешайте йогурт, кленовый сироп и оставшуюся молотую корицу. Полейте вафли и подавайте.