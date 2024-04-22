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Тыквенные вафли на завтрак: очень вкусно получится, если полить их соусом из йогурта, кленового сиропа и корицы

Вкусные и полезные тыквенные вафли на завтрак

1:36
Еда

Вафли — популярное блюдо на завтрак, но их обычно готовят из рафинированной муки, при этом поливают очень сладкими сиропами. Излишне говорить, что не стоит начинать день с такого нездорового завтрака.

Вкусные и полезные тыквенные вафли на завтрак
Фото: flickr.com by Mack Male is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Вместо этого приготовьте более полезную версию, следуя этому рецепту. Основу этих вафель составляет натуральное сладкое тыквенное пюре.

Ингредиенты

  • 4 больших яйца,
  • 3 стакана цельнозерновой муки,
  • 2 чашки нежирного греческого йогурта,
  • 2 стакана тыквенного пюре,
  • 2 стакана нежирного молока,
  • 1/2 стакана кокосового масла,
  • 1/2 стакана топлёного масла,
  • 3 столовые ложки кленового сиропа,
  • 4 чайные ложки разрыхлителя,
  • 4 чайные ложки ванильного экстракта,
  • 2,5 чайной ложки молотой корицы,
  • 2 чайные ложки молотого имбиря,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 1/8 чайной ложки молотого мускатного ореха.

Приготовление

  1. Разогрейте вафельницу.
  2. Смешайте в миске муку, разрыхлитель, 2 чайные ложки корицы, имбирь, соль и мускатный орех.
  3. В другой миске взбейте яйца. Добавьте молоко, кокосовое масло, сливочное масло, ваниль и тыквенное пюре.
  4. Вылейте смесь тыквенного пюре в миску с сухими ингредиентами. Взбейте.
  5. Приготовьте вафли. В небольшой миске смешайте йогурт, кленовый сироп и оставшуюся молотую корицу. Полейте вафли и подавайте.
Ужин диабетика. Тыквенные вафли. Ароматные и вкусные
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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