Кухня Таиланда: рис с цветной капустой и базиликом в рыбном соусе и кокосовом молоке

Рецепт тайского риса с цветной капустой и базиликом

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Рис с цветной капустой — отличное сочетание для вкусного и полезного ужина. Цветная капуста также богата витаминами С и К, которые жизненно важны для здоровой функции щитовидной железы.

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Ингредиенты

250 г куриных грудок без кожи, нарезанных кубиками,

2–3 измельчённых зубчика чеснока,

2 лайма, разрезанных на четвертинки,

2 чашки сырого риса с цветной капустой,

1/4 стакана свежего базилика, мелко нарезанного,

2 столовые ложки оливкового масла,

2 столовые ложки нарезанного лука-шалота,

1–2 столовые ложки свежей кинзы, мелко нарезанной,

1 столовая ложка рыбного соуса,

1 столовая ложка кокосового молока,

1/2 столовой ложки мёда,

1/8 чайной ложки сушёного имбиря,

1/8 чайной ложки куркумы.

Приготовление

Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок и обжаривайте 1–2 минуты или до появления аромата. Добавьте курицу и готовьте 5 минут. Добавьте рис с цветной капустой и готовьте. Добавьте рыбный соус, мёд и кокосовое молоко, а также остальные ингредиенты, продолжайте тушить. Подавайте с дольками лайма.