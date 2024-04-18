Кухня Таиланда: рис с цветной капустой и базиликом в рыбном соусе и кокосовом молоке
Рецепт тайского риса с цветной капустой и базиликом
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Рис с цветной капустой — отличное сочетание для вкусного и полезного ужина. Цветная капуста также богата витаминами С и К, которые жизненно важны для здоровой функции щитовидной железы.
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Ингредиенты
- 250 г куриных грудок без кожи, нарезанных кубиками,
- 2–3 измельчённых зубчика чеснока,
- 2 лайма, разрезанных на четвертинки,
- 2 чашки сырого риса с цветной капустой,
- 1/4 стакана свежего базилика, мелко нарезанного,
- 2 столовые ложки оливкового масла,
- 2 столовые ложки нарезанного лука-шалота,
- 1–2 столовые ложки свежей кинзы, мелко нарезанной,
- 1 столовая ложка рыбного соуса,
- 1 столовая ложка кокосового молока,
- 1/2 столовой ложки мёда,
- 1/8 чайной ложки сушёного имбиря,
- 1/8 чайной ложки куркумы.
Приготовление
- Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок и обжаривайте 1–2 минуты или до появления аромата.
- Добавьте курицу и готовьте 5 минут.
- Добавьте рис с цветной капустой и готовьте.
- Добавьте рыбный соус, мёд и кокосовое молоко, а также остальные ингредиенты, продолжайте тушить.
- Подавайте с дольками лайма.
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