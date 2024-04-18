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Кухня Таиланда: рис с цветной капустой и базиликом в рыбном соусе и кокосовом молоке

Рецепт тайского риса с цветной капустой и базиликом

1:21
Еда

Рис с цветной капустой — отличное сочетание для вкусного и полезного ужина. Цветная капуста также богата витаминами С и К, которые жизненно важны для здоровой функции щитовидной железы.

Рецепт тайского риса с цветной капустой и базиликом
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 250 г куриных грудок без кожи, нарезанных кубиками,
  • 2–3 измельчённых зубчика чеснока,
  • 2 лайма, разрезанных на четвертинки,
  • 2 чашки сырого риса с цветной капустой,
  • 1/4 стакана свежего базилика, мелко нарезанного,
  • 2 столовые ложки оливкового масла,
  • 2 столовые ложки нарезанного лука-шалота,
  • 1–2 столовые ложки свежей кинзы, мелко нарезанной,
  • 1 столовая ложка рыбного соуса,
  • 1 столовая ложка кокосового молока,
  • 1/2 столовой ложки мёда,
  • 1/8 чайной ложки сушёного имбиря,
  • 1/8 чайной ложки куркумы.

Приготовление

  1. Нагрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне. Добавьте чеснок и обжаривайте 1–2 минуты или до появления аромата.
  2. Добавьте курицу и готовьте 5 минут.
  3. Добавьте рис с цветной капустой и готовьте.
  4. Добавьте рыбный соус, мёд и кокосовое молоко, а также остальные ингредиенты, продолжайте тушить.
  5. Подавайте с дольками лайма.
Рис с брокколи и цветной капустой — видеорецепт. Как приготовить простой ПП-гарнир?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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